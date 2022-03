Nach „Game of Thrones“ gibt es demnächst eine neue Serie aus der Feder vom Bestseller-Autor George R.R. Martin. „House of the Dragon“ basiert auf Martins Roman „Fire & Blood“ und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor „Game of Thrones“.

Hier gibt es alle Infos zur neuen Serie:

„House of the Dragon“, die zehnteilige HBO-Serie ist parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar sowie am Abend des 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Die zehnteilige Serie steht laut Mitteilung von Sky dann voraussichtlich sofort auf Deutsch sowie in der Originalfassung zur Verfügung.

Ja, HBO hat vor einigen Monaten bereits einen knapp 80 Sekunden langen Teaser-Trailer veröffentlicht. In diesem gibt es erste spannende Einblicke in die neue Serie:

„House of the Dragon“ – Was ist über die Besetzung bekannt?

Sky hat im Vorfeld der Serie bereits eine ganze Reihe von Schauspielern aus dem Cast samt ihrer Rollen veröffentlicht. Das sind die wesentlichen Personen in „House of the Dragon“:

Paddy Considine spielt König Viserys Targaryen, der von den Lords von Westeros auf dem Großen Rat von Harrenhal zum Nachfolger des alten Königs Jaehaerys Targaryen gewählt wurde. Viserys ist ein warmherziger, freundlicher und anständiger Mann, der nur das Erbe seines Großvaters weiterführen möchte.

Paddy Considine in der Rolle des König Viserys Targaryen.

Matt Smith ist Prinz Daemon Targaryen , jüngerer Bruder von König Viserys und Thronfolger. Daemon ist ein unvergleichlicher Krieger und Drachenreiter und besitzt das wahre Blut des Drachens.

, jüngerer Bruder von König Viserys und Thronfolger. Daemon ist ein unvergleichlicher Krieger und Drachenreiter und besitzt das wahre Blut des Drachens. Olivia Cooke ist Alicent Hightower , die Tochter von Otto Hightower, der Rechten Hand des Königs, und die anmutigste Frau in den Sieben Königreichen. Sie wuchs im Roten Bergfried auf, nahe beim König und seinem engsten Kreis; sie besitzt sowohl höfische Anmut als auch einen ausgeprägten politischen Scharfsinn.

, die Tochter von Otto Hightower, der Rechten Hand des Königs, und die anmutigste Frau in den Sieben Königreichen. Sie wuchs im Roten Bergfried auf, nahe beim König und seinem engsten Kreis; sie besitzt sowohl höfische Anmut als auch einen ausgeprägten politischen Scharfsinn. Emma D'Arcy ist Prinzessin Rhaenyra Targaryen , das erstgeborene Kind des Königs, sie ist von reinem valyrischem Blut und eine Drachenreiterin.

, das erstgeborene Kind des Königs, sie ist von reinem valyrischem Blut und eine Drachenreiterin. Steve Toussaint ist Lord Corlys Velaryon , „Die Seeschlange“. Lord des Hauses Velaryon, einer valyrischen Blutlinie, die so alt ist wie das Haus Targaryen. Als „Die Seeschlange“, der berühmteste nautische Abenteurer in der Geschichte von Westeros, baute Lord Corlys sein Haus zu einem mächtigen Sitz auf, der sogar reicher ist als die Lannisters und die größte Flotte der Welt besitzt.

, „Die Seeschlange“. Lord des Hauses Velaryon, einer valyrischen Blutlinie, die so alt ist wie das Haus Targaryen. Als „Die Seeschlange“, der berühmteste nautische Abenteurer in der Geschichte von Westeros, baute Lord Corlys sein Haus zu einem mächtigen Sitz auf, der sogar reicher ist als die Lannisters und die größte Flotte der Welt besitzt. Eve Best ist Prinzessin Rhaenys Targaryen , eine Drachenreiterin und Ehefrau von Lord Corlys Velaryon, „Die Königin, die es nie gab“, wurde beim Großen Rat als Thronfolgerin übergangen, weil das Reich ihren Cousin Viserys bevorzugte, nur weil er männlich war.

, eine Drachenreiterin und Ehefrau von Lord Corlys Velaryon, „Die Königin, die es nie gab“, wurde beim Großen Rat als Thronfolgerin übergangen, weil das Reich ihren Cousin Viserys bevorzugte, nur weil er männlich war. Fabien Frankel ist Ser Criston Cole , von dornischer Abstammung und Sohn des Verwalters des Lords von Blackhaven. Cole hat keinen Anspruch auf Land oder Titel; alles, was er zu seinem Namen hat, sind seine Ehre und seine übernatürlichen Fähigkeiten mit dem Schwert.

, von dornischer Abstammung und Sohn des Verwalters des Lords von Blackhaven. Cole hat keinen Anspruch auf Land oder Titel; alles, was er zu seinem Namen hat, sind seine Ehre und seine übernatürlichen Fähigkeiten mit dem Schwert. Sonoya Mizuno ist Mysaria , die mit nichts nach Westeros kam und so oft verkauft wurde, dass sie sich nicht mehr erinnern kann. Sie hätte an ihrem Schicksal zerbrechen können, stattdessen stieg sie zur vertrauenswürdigsten - und unwahrscheinlichsten - Verbündeten von Prinz Daemon Targaryen, dem Thronfolger, auf.

, die mit nichts nach Westeros kam und so oft verkauft wurde, dass sie sich nicht mehr erinnern kann. Sie hätte an ihrem Schicksal zerbrechen können, stattdessen stieg sie zur vertrauenswürdigsten - und unwahrscheinlichsten - Verbündeten von Prinz Daemon Targaryen, dem Thronfolger, auf. Rhys Ifans ist Otto Hightower . Als Hand des Königs dient Ser Otto loyal und treu seinem König und seinem Reich. In seinen Augen ist Daemon, der Bruder des Königs, die größte Bedrohung als Thronfolger für das Reich.

. Als Hand des Königs dient Ser Otto loyal und treu seinem König und seinem Reich. In seinen Augen ist Daemon, der Bruder des Königs, die größte Bedrohung als Thronfolger für das Reich. Milly Alcock ist die junge Prinzessin Rhaenyra Targaryen . Sie ist das erstgeborene Kind des Königs, von reinem valyrischen Blut, und sie ist eine Drachenreiterin.

. Sie ist das erstgeborene Kind des Königs, von reinem valyrischen Blut, und sie ist eine Drachenreiterin. Bethany Antonia ist Baela Targaryen , älteste Tochter von Laena Velaryon und Reiterin des jüngsten Drachen: Moondancer.

, älteste Tochter von Laena Velaryon und Reiterin des jüngsten Drachen: Moondancer. Phoebe Campbell ist Rhaena Targaryen, zweite Tochter von Laena und Schwester von Baela.

„House of the Dragon“ basiert auf George R.R. Martins Roman „Fire & Blood“.

