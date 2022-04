Der VfB Stuttgart ist im Sonntagsspiel des 31. Spieltages zu Gast bei Hertha BSC Berlin. Das ist Abstiegskampf pur! Das Spiel findet am heutigen Sonntag, 24.04.2022, im Olympiastadion in Berlin statt. Nach dem Sieg in Augsburg will Hertha BSC im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart nachlegen. "Ich wünsche ihnen wirklich alles Gute - nach unserem Spiel", sagte der Ex-Stuttgarter Fredi Bobic vor dem wichtigen Abstiegsduell seiner Berliner mit dem Ex-Klub aus Schwaben. Alle Infos zur Übertragung der Partie in der 1. Fußball-Bundesliga findet ihr hier.

Hertha BSC Berlin vs. VfB Stuttgart heute live – Uhrzeit, Anpfiff Zuschauer und Übertragung

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Hertha BSC Berlin und dem VfB Stuttgart findet am Sonntag, den 24.04.2022, um 17:30 Uhr im Berliner Olympiastadion statt.

Alle Infos zum Bundesligaspiel hier im Überblick:

Teams : Hertha BSC Berlin, VfB Stuttgart

: Hertha BSC Berlin, VfB Stuttgart Wettbewerb : 1. Bundesliga, 31. Spieltag

: 1. Bundesliga, 31. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.04.2022, um 17:30 Uhr

: 24.04.2022, um 17:30 Uhr Spielort : Olympiastadion, Berlin

: Olympiastadion, Berlin Zuschauer: circa. 45.000

Herthas Trainer Felix Magath saß in seiner Karriere auch schon beim VfB Stuttgart auf der Trainerbank. Für ihn ist es ein besonderes Spiel.

© Foto: Soeren Stache/dpa

Hertha BSC Berlin vs. VfB Stuttgart Übertragung live: Wer zeigt das Spiel heute im TV?

Das Spiel zwischen Berlin und Stuttgart wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der DAZN gesichert. Dort wird die Partie bei DAZN 1 live und in voller Länge übertragen.

Hertha BSC gegen VfB Stuttgart live im Stream sehen?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel wird es nicht geben. Bei DAZN kann das Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und dem VfB Stuttgart kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Berlin gegen Stuttgart am 24.04.2022 um 17:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Livestream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Für Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo ist das Abstiegsduell gegen Hertha BSC Berlin noch kein Endspiel. Dennoch weiß er um die Brisanz im Kampf um den Klassenerhalt.

© Foto: Tom Weller/dpa

Hertha BSC gegen VfB Stuttgart: So wichtig ist die Partie im Abstiegskampf

In der Tabelle liegen die Berliner (29 Zähler) auf Rang 15 und haben einen Punkt Vorsprung auf Stuttgart auf dem Relegationsplatz. "Wir haben in Augsburg gesehen, dass der Kampf uns den Sieg gebracht hat", sagte Trainer Felix Magath zur Marschroute für das Heimspiel vor rund 45.000 Zuschauern im Olympiastadion. Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo wollte von einem "Endspiel" noch nichts wissen. Wir haben danach noch drei Spiele", sagte er. Matarazzo selbst ordnet dem Ziel Klassenerhalt aktuell aber alles unter. "Ich lebe für die Aufgabe und bin 24 Stunden online, weil ich alles dafür tun will", sagte er.