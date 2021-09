Das Freitagsspiel der 1. Bundesliga findet heute, am 17.09.2021, zwischen Hertha BSC Berlin und Greuther Fürth statt. Das letzte Spiel gewann die Hertha souverän mit 3:1 gegen den VfL Bochum und muss sich deshalb vor der kommenden Aufgabe gegen Fürth nicht verstecken. Fürth zog gegen den VfL Wolfsburg am letzten Spieltag mit 0:2 den Kürzeren. Anfällig sind die Berliner derzeit jedoch in der Defensive. Die bereits elf kassierten Treffer zeigen deutlich, wo Coach Pál Dárdai den Hebel ansetzen muss. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Hertha BSC Berlin gegen Greuther Fürth: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen der Hertha und Greuther Fürth findet am Freitag, den 17.09.2021, um 20:30 Uhr statt. Im Berliner Olympiastadion sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Hertha BSC Berlin, SpVgg Greuther Fürth

Wettbewerb: 1. Bundesliga, 5. Spieltag

Datum und Uhrzeit: 17.09.2021, 20:30 Uhr

Spielort: Olympiastadion, Berlin

zugelassene Zuschauer: 25.000

: 25.000 Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Das Olympiastadion in Berlin.

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt Hertha BSC gegen Greuther Fürth?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Hertha BSC Berlin und Greuther Fürth wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Der Pay-TV Sender Sky wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Hertha gegen Fürth am 17.09.2021 um 20:30 Uhr:

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Hertha BSC vs. SpVgg Greuther Fürth gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Freitagsspiel Hertha gegen Fürth völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Freitagsspiel Hertha gegen Fürthverfolgen.

