Am Samstag, 12.03.2022, gibt es mal wieder Hochspannung im ZDF. Fans der Krimireihe „Helen Dorn“ dürfen sich auf eine neue Folge in Spielfilmlänge freuen. Anna Loos ermittelt erneut in „Das rote Tuch“ in der Rolle als LKA-Kommissarin. Dieses Mal führt sie ein Brandanschlag mit Todesfolge in die linksextreme Szene.

Worum geht es im Film genau?

Wer sind die Schauspieler im Cast?

Ist „Helen Dorn – Das rote Tuch" als Stream verfügbar?

Handlung, Besetzung, ZDF Mediathek – alle Infos zum Samstagskrimi gibt es hier in der Übersicht.

„Helen Dorn – Das rote Tuch“: ZDF-Sendetermine

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich am Samstag bei „Helen Dorn – Das rote Tuch“ auf rund 90 Minuten Unterhaltung freuen. Wiederholt wird der Samstagskrimi im ZDF nicht.

Die Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Samstag, 12.03.2022, um 20:15 Uhr im ZDF

„Helen Dorn – Das rote Tuch“: ZDF-Mediathek

Keine Zeit den Samstagskrimi im Fernsehen zu gucken? Wer „Helen Dorn – Das rote Tuch“ verpasst hat oder den Krimi bereits vor der TV-Ausstrahlung sehen möchte, hat Glück. Er ist schon vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Das Video steht seit dem 5. März 2022 online als Stream bereit und ist dort ein Jahr bis zum 4. März 2023 verfügbar.

„Helen Dorn – Das rote Tuch“: Handlung am 12.03.2022

Bei einem Brandanschlag kommt Ralph Wagner ums Leben. Der Immobilienmakler hat viele Feinde und zieht große Deals an Land. Dabei rückt er in den Fokus der Aktivisten. Einmal mehr, als er von der Stadt das Gebäude des Linken-Zentrums erwerben möchte. Als der wohlhabende Immobilienmakler ums Leben kommt, sind die Verdächtigen daher schnell gefunden.

Der Sprecher des „Roten Tuchs“ Dirk Müller wehrt jedoch alle Vorwürfe ab. Als Helen von Vermummten in Bedrängnis gebracht wird, ist es ausgerechnet Müller, der ihr zu Hilfe eilt. Nachdem herauskommt, dass die Tochter des Sprechers der Autonomen von Thomas Lehmann, dem Geschäftspartner des Toten, sexuell mussbraucht wurde, nimmt der Fall eine neue Wendung an. Helen Dorn fühlt sich außerdem während den Ermittlungen immer mehr zu Dirk Müller hingezogen, doch dieser scheint wieder in den Extremismus zu rutschen.

Helen Dorn fühlt sich in „Das rote Tuch“ zum Verdächtigen Dirk Müller hingezogen. Wer sind die Darsteller?

© Foto: ZDF / Georges Pauly

„Helen Dorn – Das rote Tuch“: Darsteller am 12.03.2022

Im Samstagskrimi schlüpft Anna Loos in die Hauptrolle Kriminalhauptkommissarin der Helen Dorn. Doch welche Schauspieler gehören außerdem zum Cast? Die Besetzung von „Helen Dorn – Das rote Tuch“ im Überblick:

Rolle – Schauspieler