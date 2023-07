Im August gibt es auf Netflix ein Wiedersehen mit Charlie und Nick: Die Serie „Heartstopper“, die auf dem gleichnamigen Webcomic von Alice Oseman basiert, geht mit Staffel 2 weiter. Darin erleben die beiden jungen Männer ihre noch frische Beziehung. Und auch ihre Freunde stehen vor so mancher Herausforderung...

Die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. der Netflix-Serie findet ihr hier.

Wann startet „Heartstopper“ Staffel 2 auf Netflix?

Die zweite Staffel der Serie „Heartstopper“ wird Anfang August 2023 auf Netflix veröffentlicht. Das konkrete Erscheinungsdatum ist Donnerstag, 03.08.2023.

Wie gewohnt stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 2?

Genau wie die erste Staffel von „Heartstopper“ umfasst die zweite Staffel acht Folgen. Diese erzählen die Liebesgeschichte von Charlie und Nick in jeweils 30 Minuten.

Worum geht es in der Staffel 2?

Auch in Staffel 2 war die Autorin Alice Oseman beim Drehbuch mitbeteiligt. In der zweiten Staffel von „Heartstopper“ geht es um die frische Beziehung von Charlie und Nick. Nachdem sie es in der ersten Staffel geschafft haben, ihre Liebe für einander einzugestehen, wird es nun ernst: Während Nick und Charlie versuchen, zu verstehen, was ihre neue Beziehung für sie bedeutet, wollen Tao und Elle herausfinden, ob sie mehr als nur eine Freundschaft verbindet. Auch für Tara und Darcy kommt es zu unerwarteten Herausforderungen. Für alle beginnt eine neue Phase im Leben: Die Clique muss einiges überstehen, denn neben ihrer Liebe und Freundschaft stehen Prüfungen, ein Schulausflug nach Paris und die Planung des Abschlussballs an.

In der zweiten Staffel von „Heartstopper“ erkunden Charlie ­(Joe Locke) und Nick (Kit Connor) gemeinsam die Hauptstadt der Liebe und ihre Beziehung.

© Foto: NETFLIX / Teddy Cavendish

Gibt es einen Trailer zu „Heartstopper“ Staffel 2?

Eine Woche vor dem Erscheinungsdatum veröffentlichte Netflix den offiziellen Trailer zu Staffel 2. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck:

Das ist die Besetzung der Netflix-Serie

In der zweiten Staffel von „Heartstopper“ wird man einige bekannte Gesichter aus der ersten Staffel der Netflix-Serie sehen. Welche Schauspieler im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle