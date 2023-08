„Heartstopper“ lässt die Herzen jedes Mal aufs Neue mit großen Gefühlen höherschlagen. Die Charlie und Nick weitergeht. Kaum sind die neuen Folgen online, fragen Fans schon nach einer weiteren Fortsetzung. Die Serielässt die Herzen jedes Mal aufs Neue mit großen Gefühlen höherschlagen. Die zweite Staffel der Coming-of-Age-Geschichte ist auf Netflix verfügbar und erzählt, wie es mit der noch frischen Liebe zwischenweitergeht. Kaum sind die neuen Folgen online, fragen Fans schon nach einer weiteren Fortsetzung.

Wurde Staffel 3 bereits angekündigt? Worum könnte es gehen? Wer spielt mit? Alles, was wir bisher wissen, verraten wir euch in diesem Artikel.

Geht „Heartstopper“ mit Staffel 3 weiter?

Fans der Serie können sich freuen, denn im Zuge der Ankündigung von Staffel 2 wurde direkt eine dritte Staffel bestätigt – was bei dem Erfolg verständlich ist. Denn als die Serie startete, hielt sie sich vier Wochen lang in den Variety-TV-Charts und war in den Top 10 von 54 Ländern.

Wann startet Staffel 3 auf Netflix?

Noch hat der Streamingdienst keinen Starttermin verkündet. Sobald es ein Erscheinungsdatum gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 3?

Aktuell gibt es insgesamt 16 Folgen von „Heartstopper“. Die ersten beiden Staffel umfassen somit jeweils acht Episoden. Wenn man nach diesem Muster geht, wird auch die dritte Staffel acht Folgen haben.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Noch ist nichts zur Handlung der Fortsetzung bekannt. Wenn man nach dem Webcomic geht, werden wir weiterhin Charlie und Nicks Lebensreise begleiten. Fans der Serie wird es freuen zu hören, dass auch in der dritten Staffel Alice Oseman das Drehbuch schreiben wird.

Gibt es einen Trailer zu „Heartstopper“ Staffel 3?

Da Netflix noch kein Erscheinungsdatum bekannt gegeben hat, gibt es folglich auch noch keinen offiziellen Trailer zu „Heartstopper“. Sobald er veröffentlicht wird, findet ihr ihn aber hier.

Die Besetzung der dritten Staffel

Da zur dritten Staffel noch nichts weiter bekannt ist, steht auch der Cast noch nicht offiziell fest. Wir gehen aber davon aus, dass einige bekannte Gesichter aus Staffel 2 zurückkehren werden. Den aktuellen Cast seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle