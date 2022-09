Die Krimireihe um den introvertierten Ex-Polizisten Hartwig Seeler geht weiter. Am Montag, 17.09.2022, sieht man den privaten Ermittler erneut im Ersten. In „Labyrinth der Rache“ verschlägt es ihn an die Küste der Halbinsel Peloponnes. Doch während ihm dort sein ursprünglicher Auftrag immer mehr entgleitet, taucht Seeler in eine Zwischenwelt von Trugbildern und Erinnerungen ein. Es entsteht eine emotionsgeladene Jagd nach einem Phantom, die zu einem dramatischen Showdown und einer überraschenden Auflösung führt.

Wann wird „Im Labyrinth der Rache“ gezeigt?

wird „Im Labyrinth der Rache“ gezeigt? Ist die Folge in der ARD-Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wo wurde gedreht?

Die wichtigsten Infos zu Sendeterminen, Mediathek, Handlung, Besetzung und Drehort von „Hartwig Seeler – Im Labyrinth der Rache“ findet ihr hier.

„Hartwig Seeler – Im Labyrinth der Rache“: Sendetermine

Die Erstausstrahlung der dritten Episode der Krimidrama-Reihe ist am Montag, 17.09.2022 zur Primetime im Ersten. Eine TV-Wiederholung ist für die darauffolgende Nacht geplant.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Montag, 17.09.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Dienstag, 18.09.2022 um 03:15 Uhr im Ersten

Ist „Im Labyrinth der Rache“ in der ARD-Mediathek verfügbar?

Wer „Hartwig Seeler – Im Labyrinth der Rache“ am Sendetermin verpasst hat, hat Glück. Die Folge ist nach der Ausstrahlung sechs Monate lang in der ARD-Mediathek als Stream verfügbar.

„Hartwig Seeler – Im Labyrinth der Rache“: Handlung am 17.09.2022

Privatdetektiv Hartwig Seeler lässt sich zu einem Auftrag überreden, den er eigentlich lieber ablehnen würde. Er soll den verschwundenen Bruder eines Geschäftsmannes suchen. Das Problem für Seeler ist der Ort: im südgriechischen Kardamili fand der letzte gemeinsame Urlaub vor dem Tod seiner Frau Maria statt. Der Ex-Polizist versucht, die Situation als Chance zu begreifen, sein Trauma zu verarbeiten. In seinem Auftrag kommt er allerdings nicht weit, eine vermeintliche Zeugin behauptet, den Gesuchten noch nie gesehen zu haben. Immer mehr bekommt Seeler das Gefühl, Teil eines mysteriösen Spiels zu sein und es wird klar: der Einsatz ist Seelers eigenes Leben.

Privatdetektiv Hartwig Seeler verfolgt eine heiße Spur in dem rätselhaften Fall.

© Foto: ARD Degeto/Nikos Katsaros

Die Besetzung von „Hartwig Seeler – Im Labyrinth der Rache“ im Überblick

Im Film von Johannes Fabrick spielt Matthias Koeberlin die Hauptrolle. Wer ist sonst im Cast von „Hartwig Seeler – Im Labyrinth der Rache“? Das seht ihr in der Besetzungsliste im Überblick.

Rolle – Besetzung

Hartwig Seeler – Matthias Koeberlin

Sarah Petra – Michelle Nérette

Bernd Widermann – Hendrik Heutmann

Maria – Dagny Dewath

Lasse – Lasse Myhr

Tom Zehnberg – Kerem Can

Hausmeister – Ferdinand Dörfler

Robert Gärtner – Christian Heiner Wolf

Kellnerin – Lydia Maria Makrides

Vermieter – Gerasimos Gennatas

Bauarbeiter – Panagos Ioakeim

Bodyguard – Konstantinos Giournas

Clerk – Christos Kyriakopoulos

Krankenschwester – Elina Mentidi

Ärztin – Marina Sokrati

Mechaniker – Antonis Tsiotsiopoulos

Teenager – Vassilis Boutsikos

Korpulenter Mann – Nikos Pirokakos

Fischer – Stathis Kokkoris

Bootsverleiher – Elias Menayer

Wo wurde „Im Labyrinth der Rache“ gedreht?

Beim Betrachten der malerischen Landschaft mit geheimnisvollen Grotten, die als Kulisse für die dritte Folge der „Hartwig Seeler“-Reihe dient, stellen sich viele Zuschauer die Frage, wo gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden vom 07.09.2021 bis zum 09.10.2021 in den zwei griechischen Orten Kardamili und Kalamata und in München statt.

Alle bisherigen Folgen der „Hartwig Seeler“-Reihe im Überblick

Das erste Mal tauchte der Privatdetektiv Hartwig Seeler 2019 im Fernsehen auf. Damals führte ihn ein Auftrag nach Kroatien. In seinem zweiten Fall ermittelte der Ex-Polizist auf der maltesischen Mittelmeerinsel Gozo. Nun verschlägt es ihn nach Griechenland. Wenn Seeler euer Interesse geweckt hat und ihr noch mehr wunderschöne Kulissen sehen wollt, findet ihr hier alle bisherigen Folgen in der Übersicht: