Frank Plasberg bittet wieder zum Gespräch: Am Montag, 07.02.2022, läuft die Talksendung „Hart aber fair“ wieder im Ersten. Die Gäste im Studio diskutieren live über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Einmal mehr geht es dabei um Corona.

Worüber wird heute Abend gesprochen?

gesprochen? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek, Gästebuch und Faktencheck – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Hart aber fair“ heute: Thema am 07.02.22

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ geht es am 07.02.2022 um das Thema: „Die Pandemie in uns – wann kommt die Zeit, von Corona loszulassen?“

„Hart aber fair“ heute: Gäste am 07.02.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Die sechs Gäste der Sendung am 07.02.2022 seht ihr hier:

Markus Blume (CSU, Generalsekretär)

(CSU, Generalsekretär) Katrin Göring-Eckardt (B‘90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags)

(B‘90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags) Kristina Schröder (Kolumnistin bei „Die Welt“, Bundesfamilienministerin für die CDU von 2009 bis 2013)

(Kolumnistin bei „Die Welt“, Bundesfamilienministerin für die CDU von 2009 bis 2013) Dr. Cihan Çelik (Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt)

(Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt) Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der „Süddeutschen Zeitung“)

(Wissenschaftsredakteurin bei der „Süddeutschen Zeitung“) Marc-Christoph Wagner (Deutscher, mit einer Dänin verheiratet, lebt mit seiner Familie in Kopenhagen, Abteilungsleiter im dänischen Louisiana Museum of Modern Art)

„Hart aber fair“: Gästebuch zum 07.02.22

Die Zuschauer von „Hart aber fair" können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

„Hart aber fair“: Sendetermine

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 7. Februar 2022 live um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

07.02.2022 um 21:00 Uhr auf Das Erste

08.02.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

09.02.2022 um 01:20 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“: Mediathek