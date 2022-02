An diesem Sonntag ermitteln erst die „Tatort“-Kommissare aus Köln, bevor bei „Anne Will“ wieder über ein aktuelles Thema diskutiert wird. Am 06.02.2022 lädt die Moderatorin verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft zum Gespräch in ihr Studio ein.

Worum geht es heute Abend ?

? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Anne Will“ heute: Thema am 06.02.22

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 06.02.2022 um das Thema: „Worte oder Waffen - wo steht Deutschland im Ukraine-Konflikt?“.

Mehr als 100.000 russische Soldaten stehen an der Grenze zur Ukraine. Damit droht eine Eskalation der Krise in dieser Region. „Die Lage ist sehr ernst“, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. In den kommenden Tagen reist er für Gespräche nach Washington, Kiew und Moskau. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Trägt Deutschland damit zur Friedenssicherung in Europa bei oder spielt das Russland in die Hände? Sollte die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine zustimmen? Welche Rolle spielt die Abhängigkeit von russischem Gas für die deutsche Außenpolitik? Und: Welches Ziel verfolgt Wladimir Putin?

„Anne Will“ heute: Gäste am 06.02.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die Gäste der Sendung am 06.02.2022 bereits bekannt gegeben.

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

(SPD, Generalsekretär) Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen, Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion)

(Bündnis 90/Die Grünen, Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion) Dietmar Bartsch (Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Bundestag)

(Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Bundestag) Anne Applebaum (amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin)

(amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin) Andrij Melnyk (Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland)

(Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland) Ina Ruck (ARD-Korrespondentin in Moskau)

„Anne Will“: Sendetermine

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 6. Februar 2022 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

06.02.2022 um 21:45 Uhr auf Das Erste

07.02.2022 um 00:45 Uhr auf NDR

07.02.2022 um 03:35 Uhr auf Das Erste

07.02.2022 um 09:30 Uhr auf phoenix

07.02.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

08.02.2022 um 00:55 Uhr auf 3sat

„Anne Will“: Mediathek

Live-Stream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung