Ein neuer Montag, eine neue Folge „Hart aber fair“ im Ersten. Nach der Dokumentation „Spiel mit dem Feuer“ empfängt Frank Plasberg am 31.01.2022 wieder verschiedene Gäste im Studio. Die Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Medien und Gesellschaft sprechen passend zur Doku über das Thema Olympia.

Worum geht es heute Abend? Wer ist im Studio? Wann wird die Folge wiederholt? Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek, Gästebuch und Faktencheck – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Hart aber fair“ heute: Thema am 31.01.22

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ geht es am 31.01.2022 um das Thema: „Winter ohne Schnee, Spiele ohne Freiheit – was soll Olympia in Peking?“.

Kaum Schnee, Wintersport eher unbekannt. Warum finden die Olympischen Spiele ausgerechnet in den Bergen bei Peking statt? Unterdrückte Minderheiten, eingesperrte Opposition – kann China das alles durch das Sport-Event vergessen machen? Darüber diskutieren die Gäste der aktuellen Ausgabe.

„Hart aber fair“ heute: Gäste am 31.01.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Wer u.a. die Gäste der Sendung am 31.01.2022 sind, lest ihr hier.

Christian Neureuther (ehemaliger Skirennläufer, hat dreimal an den Olympischen Winterspielen teilgenommen)

(ehemaliger Skirennläufer, hat dreimal an den Olympischen Winterspielen teilgenommen) Tamara Anthony (Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios Peking)

(Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios Peking) Felix Lee (Autor, Journalist bei „taz“, von 2012-2019 für die „taz“ in Peking)

(Autor, Journalist bei „taz“, von 2012-2019 für die „taz“ in Peking) Marina Schweizer (Redakteurin und Moderatorin Deutschlandfunk)

„Hart aber fair“: Gästebuch zum 31.01.22

Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Imzu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihrezum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

„Hart aber fair“: Sendetermine

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 31. Januar 2022 live um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

31.01.2022 um 21:00 Uhr auf Das Erste

01.02.2022 um 02:00 Uhr auf Das Erste

01.02.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

02.02.2022 um 01:20 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“: Mediathek