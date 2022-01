Erst ermitteln an diesem Sonntag die Kommissare im „Polizeiruf 110“ aus Frankfurt/Oder, dann wird im Ersten wieder diskutiert: Anne Will am 30.01.2022 zum Gespräch ins Studio ein. In ihrer gleichnamigen Talk-Sendung „Anne Will“ debattieren die Gäste aus Politik, Medien und Gesellschaft wie gewohnt über ein aktuelles Thema. Nach Wochen voller Corona steht in dieser Ausgabe die Kirche im Fokus.

Worum geht es heute genau? Wer ist im Studio? Wann wird die Folge wiederholt? Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr– hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Anne Will“ heute: Thema am 30.01.22

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 30.01.2022 um das Thema: „Missbrauch, Lügen, Vertuschung – ist diese Kirche noch zu retten?“

„Anne Will“ heute: Gäste am 30.01.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die Gäste der Sendung am 30.01.2022 bereits bekannt gegeben.

Georg Bätzing (Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz)

(Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz) Matthias Katsch (Mitbegründer und Sprecher der Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“)

(Mitbegründer und Sprecher der Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“) Katrin Göring-Eckardt (Bundestagsvizepräsidentin, Bündnis 90/Die Grünen)

(Bundestagsvizepräsidentin, Bündnis 90/Die Grünen) Ingrid Matthäus-Maier (Politikerin und Juristin, SPD)

(Politikerin und Juristin, SPD) Christiane Florin (Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk)

„Anne Will“: Sendetermine

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 30. Januar 2022 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

30.01.2022 um 21:45 Uhr auf Das Erste

31.01.2022 um 01:15 Uhr auf NDR

31.01.2022 um 03:10 Uhr auf Das Erste

31.01.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

01.02.2022 um 00:50 Uhr auf 3sat

„Anne Will“: Mediathek

Live-Stream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung