Am Sonntag, 30.01.2022, läuft der „Polizeiruf 110: Hildes Erbe“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Der „Polizeiruf 110“ aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet bekommt einen neuen Ermittler und mit ihm neuen Schwung. In diesem Fall wartet auf Kommissare eine Familientragödie mit Todesfolge.

„Polizeiruf 110: Hildes Erbe“: Erster Krimi mit André Kaczmarczyk

Das trifft sich räumlich gesehen ganz gut: Das Mietshaus im polnischen Grenzort Slubice, in das der frischgebackene Kommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) gerade eingezogen ist, wird gleich zum Tatort. In der Wohnung ein Stockwerk höher wurde mit Bastian Grutzke ausgerechnet der junge Mann ermordet, der Vincent beim Einzug noch so schön mit der sperrigen Matratze geholfen hatte.

Es bleibt zwar etwas rätselhaft, dass es so lange dauert, bis sich der junge Kommissar im neuen „Polizeiruf 110“ aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet seinem diensthabenden Kollegen Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) als Polizist und neuen Ermittlungspartner zu erkennen gibt, aber geschenkt: Es wird im Sonntagskrimi „Polizeiruf 110: Hildes Erbe“ ziemlich schnell deutlich, dass der manchmal etwas altklug wirkende Vincent Ross Schwung in die Krimis aus der Grenzregion im Nordosten bringt.

„Polizeiruf 110: Hildes Erbe“: Handlung am 30.01.2022

Die erste Bewährungsprobe für das neue Ermittlerduo wirft die Frage auf, wer Vincents sympathischen jungen Nachbarn in diesem brüllendheißen Sommer umgebracht hat. Eine erste Spur führt die Ermittler zur Oma des Ermordeten, der schwerkranken und verwirrten Hilde Grutzke, großartig gespielt von Tatja Seibt. Die zänkische alte Frau hat nicht nur eine geladene Schrotflinte im Schrank, sondern auch Plastiktüten mit mehreren hunderttausend Euro Bargeld im Wohnzimmer rumliegen. Haben die Scheine etwas mit dem Tod des Enkels zu tun? Die Grutzke-Sippe erfüllt jedenfalls alle Kriterien einer dysfunktionalen Familie: Die allein lebende Mutter Hilde ist verbittert, ihr Sohn Ulf obdachlos, dessen Frau angeblich abgehauen und Enkelin Emma psychisch angeschlagen. Engeren Kontakt hatte Hilde nur zu ihrer Pflegerin Sandra Böttcher, die wiederum mit einem früheren Straftäter verheiratet ist, was die Kommissare natürlich aufhorchen lässt.

Die beiden ungleichen Ermittler tauchen in dem tief in das komplizierte Familiengeflecht der Grutzkes ein und lernen sich beim gemeinsamen Grillen besser kennen. Als Vincent nachts in der von der Polizei versiegelten Wohnung über ihm Schritte hört und nachschaut, überrascht er Emma Grutzke am Computer ihres getöteten Bruders. Die junge Frau wird zur Schlüsselfigur in einer Familientragödie mit Todesfolge. Natürlich löst das frischgebackene Ermittlerduo seinen ersten gemeinsamen Fall mit Bravour, doch ihre Partnerschaft wird auch auf eine erste Probe gestellt, als der junge und politisch stets korrekte Vincent seinem älteren Kollegen moralisch kommt, was der überhaupt nicht leiden kann. Man darf gespannt sein, wie es mit den beiden weitergeht.

Hilde Grutzke (Tatja Seibt, l.) findet bei ihrer Pflegerin Sandra Böttcher (Isabel Schosnig) Trost, nachdem sie vom Tod ihres Enkels erfahren hat.

„Polizeiruf“ Kritik: Wie ist „Hildes Erbe“ aus Frankfurt/Oder?

Der von Regisseur Eoin Moore inszenierten Krimi ist sehenswert. Der neue Kommissar bringt neuen Schwung in die Geschichten aus dem Grenzgebiet. Und nicht nur das: Das neue Ermittlerduo, das sich nach dem Weggang von Kommissarin Olga Lenski (Maria Simon) gebildet hat und das jetzt seinen ersten Fall löst, gibt auch Lucas Gregorowicz mehr Raum: Seine Figur des Kommissars Adam Raczek, die bislang im Schatten von Olga Lenski stand, gewinnt an Kontur, auch wenn die nicht gerade schmeichelhaft ist – der Ermittler, so zeigt es der neue Fall, ist momentan ein ziemlich kaputter Typ, er ist vereinsamt, hochgradig reizbar, leidet unter Schlafstörungen und ist obendrein tablettensüchtig.

Insgesamt bringt das dem Sonntagskrimi drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Polizeiruf 110: Hildes Erbe“: Darsteller am 30.01.2022

Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Kriminalhauptkommissar Adam Raczek – Lucas Gregorowicz

Kommissaranwärter Vincent Ross – André Kaczmarczyk

Emma Grutzke – Ada Philine Stappenbeck

Ulf Grutzke – Lars Rudolph

Hilde Grutzke – Tatja Seibt

Sandra Böttcher – Isabel Schosnig

Wolfgang (Wolle) Neumann – Fritz Roth

Dienststellenleiter Inspektor Karol Pawlak – Robert Gonera

Wiktor Krol – Klaudiusz Kaufmann

Dr. Marian Kaminski – Tomek Novicki

Bastina Grutzke – Oskar Böckelmann

„Polizeiruf 110“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Polizeiruf 110“ aus Frankfurt/Oder auf einen Blick:

Sonntag, 30.01.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 30.01.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 31.01.2022 um 03:35 Uhr auf ONE

Dienstag, 01.02.2022 um 00:25 Uhr im Ersten

Nach der Ausstrahlung ist der Krimi für sechs Monate in der ARD Mediathek als Stream verfügbar