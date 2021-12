Klassentreffen in Hogwarts – 20 Jahre nach dem Kinostart des ersten Films „Harry Potter und der Stein der Weisen“ treffen sich viele Schauspieler und Schauspielerinnen der zauberhaften Filmreihe zum Jubiläum. In den USA wird das Event unter dem Titel „Harry Potter 20th Anniversary“ beim Streamingsdienst HBO Max gezeigt. Aber auch Harry Potter-Fans in Deutschland und Österreich können mit eintauchen in die magische Welt.

Hier bekommt ihr alle Infos zum Harry Potter – 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

Harry Potter-Jubiläum: Was ist bisher über den Inhalt bekannt?

In dem Special kehren viele Schauspieler der beliebten Filmreihe zum ersten Mal wieder in die Zauberschule Hogwarts zurück. Das retrospektive Special erzählt eine Making-of-Geschichte anhand von brandneuen, ausführlichen Interviews und Gesprächen mit den Darstellern und lädt die Fans auf eine magische Reise durch eines der beliebtesten Filmfranchises aller Zeiten ein.

Harry Potter – 20th Anniversary: Welche Schauspieler und Schauspielerinnen sind dabei?

Viele bekannte Gesichter der Filmreihe werden an der denkwürdigen Zeitreise teilnehmen, darunter:

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Rupert Grint – Ron Weasley

Emma Watson – Hermine Granger

Chris Columbus – Regisseur der ersten beiden Harry Potter-Filme

Helena Bonham Carter – Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes – Lord Voldemort

Jason Isaacs – Lucius Malfoy

Gary Oldman – Sirius Black

Imelda Staunton – Dolores Umbridge

Tom Felton – Draco Malfoy

James Phelps – Fred Weasley

Oliver Phelps – George Weasley

Mark Williams – Arthur Weasley

Bonnie Wright – Ginny Weasley

Alfred Enoch – Dean Thomas

Matthew Lewis – Neville Longbottom

Evanna Lynch – Luna Lovegood

Ian Hart – Quirinius Quirrell

Welche Schauspieler aus den Harry Potter-Filmen sind schon tot?

Einige Namen fehlen leider in dieser Auflistung. Ein paar Schauspieler aus größeren Rollen der Filmreihe sind leider schon gestorben. Hier nur einige Beispiele:

Richard Harris – Albus Dumbledore (in den ersten beiden Harry Potter-Filmen)

Alan Rickmann – Severus Snape

John Hurt – Mr. Garrick Ollivander

Richard Griffiths – Vernon Dursley

Verne Troyer – Griphook, der Kobold

Gibt es einen Trailer zu „Return to Hogwarts“

Einen ersten Einblick in die Rückkehr in die bekannteste Zauberschule der Welt – nach Hogwarts bietet ein kurzer Trailer, den die Macher des Jubiläumsevents als kleinen Appetit-Happen für alle Fans veröffentlicht haben:

Ab wann ist das Special zum Harry Potter-Jubiläum auf Sky zu sehen: Datum, Sendetermin, Uhrzeit?

Das Harry Potter-Klassentreffen „Return to Hogwarts“ ist am Neujahrstag, also am 01.01.2022; bei Sky und Sky Ticket zu sehen. Der Streamingdienst Sky Ticket ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Sky Ticket Kunden benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät. Und ab welcher Uhrzeit wird das Anniversary-Special genau am 01.01.2022 zu sehen sein? Um diese Frage macht Sky noch ein kleines Geheimnis. Sky-Pressesprecher Thomas Schöffner teilte auf Nachfrage nur mit: „Das Return-Special startet gleichzeitig zum weltweiten Start. Das ist dann im Laufe des Vormittags.“

