Der grüne Drache Tabaluga wird dieses Jahr 40. Am 10. April 2023 feiert Sat.1 den Drachen und seinen Schöpfer daher mit einer großen Gala: „Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden“ wird das große Fernsehhighlight am Ostermontag.

Wer sind die Gäste? Wer moderiert? Und wird die Sendung später wiederholt? Alle Infos rund um die Geburtstagsfeier von Tabaluga erfahrt ihr hier.

„Happy Birthday Tabaluga!“: Sendetermine und Sendezeit

Die meisten kennen Tabaluga als einen intelligenten und mutigen Drachen, der ihre Kindheit begleitet hat. Kaum zu glauben, dass er 2023 seinen 40. Geburtstag feiert. Die große Party gibt es am Ostermontag, 10.04.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr auf Sat.1 verfolgen. Wiederholt wird die Sendung im Anschluss erstmal nicht.

Gibt es „Happy Birthday Tabaluga!“ im Stream?

Wer „Happy Birthday Tabaluga“ verpasst hat, muss nicht traurig sein. Man kann einen Geburtstag schließlich auch nachfeiern. Dafür könnt ihr euch die Show mit Peter Maffay und Tabalugas weiteren Freunden im Nachhinein noch im Stream auf Joyn ansehen.

Das sind die Gäste bei „Happy Birthday Tabaluga!“

Gastgeber Thore Schölermann präsentiert bei „Happy Birthday Tabaluga“ die schönsten und emotionalsten Momente von Tabalugas Erschaffung über nennenswerte Songs bis hin zu seinen spannendsten Abenteuern. Wer am 10.04.2023 mit dabei ist, seht ihr hier:

Beatrice Egli

Giovanni Zarrella

The BossHoss

Uwe Ochsenknecht

Heinz Hoenig

Maite Kelly

Max Giesinger

Wincent Weiss

Johannes Oerding

Vicky Leandros

Roland Kaiser

Joshua Kimmich

Sandra Maischberger

Otto

Michael Bully Herbig

Peter Maffay

Wer ist Tabaluga?

Wie Peter Maffay in einem Interview verriet, sollte Tabaluga eigentlich ein kleiner Frosch werden, der seinen Freunden in einem Aquarium zeigt, wie schön die Welt am Grund aussieht. Rolf Zuckowski gefiel die Idee jedoch nicht und schlug vor, den Frosch in einen Drachen namens Tabaluga umzuwandeln. „‘Habt ihr eigentlich eine Ahnung davon, wie zauberhaft und wie glücksbringend Drachen in der fernöstlichen Mythologie sind?'‘ Er klärte uns darüber auf und präsentierte uns auch gleich den Namen: Tabaluga.“ So kam es, dass Maffay den größten Hit der Tabaluga-Geschichte „Ich wollte nie erwachsen sein“ schrieb, das Lied von Nessaja.

Thore Schölermann moderiert „Happy Birthday Tabaluga!“

Moderiert wird die Gala zu Ehren von Tabalugas 40. Geburtstag von Thore Schölermann. Er ist ein deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator. Seine Karriere startete er in einigen Kurzspielfilmen, doch der Durchbruch gelang ihm mit der Rolle des Christian Mann in „Verbotene Liebe“. Seit 2012 gehört er zu den „taff“-Moderatoren. Außerdem führt er die Zuschauer durch den Abend von „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“. 2019 heiratete er Jana Kilka. Die Tochter der beiden wurde im Dezember 2021 geboren.