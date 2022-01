Am Donnerstag, den 13.01.2022, ist es soweit. Die Handball-Fans dürfen sich freuen, denn die 15. EM startet. Insgesamt kämpfen 24 Teams um den Europameistertitel. Die diesjährige Europameisterschaft findet in Ungarn und der Slowakei statt. Die Spanier gehen als Titelverteidiger ins Rennen und auch die deutsche Mannschaft ist dabei. Neben Spanien gehen Frankreich und Dänemark als große Favoriten in das Turnier.

Wann gehen die Teams an den Start und wann läuft die Handball-Europameisterschaft ?

und wann läuft die ? Wie sehen die Gruppen und der Spielplan aus?

und der aus? Alle Infos zur Handball-EM 2022 findet ihr hier.

Handball-EM 2022: Datum und Start

Die Handball-Europameisterschaft startet am 13. Januar. Bis zum 18. Januar 2022 finden die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der sechs Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde. Die Hauptrunde läuft vom 20. bis zum 26. Januar. Danach folgt die KO-Phase, welche am 28. Januar startet. Am 30. Januar um 18:00 Uhr findet das große Finale der Handball-EM in Budapest (Ungarn) statt.

Alle Infos zum Start der Handball-Europameisterschaft vom 13. Januar bis zum 30. Januar 2022 findet ihr hier:

Vorrunde : Vom 13. Januar bis zum 18. Januar 2022

: Vom 13. Januar bis zum 18. Januar 2022 Hauptrunde : Vom 20. Januar bis zum 26. Januar 2022

: Vom 20. Januar bis zum 26. Januar 2022 Finalrunde: Vom 28. Januar bis zum 30. Januar 2022 (Finale)

Handball EM 2022: Spielplan und Gruppen der Europameisterschaft im Überblick

Die ersten Spiele der Handball-EM finden am 13. Januar um 18:00 Uhr statt. Die deutsche Handballmannschaft startet am 14. Januar um 18:00 Uhr in die Europameisterschaft 2022 und trifft auf Weißrussland. Titelverteidiger Spanien muss in Gruppe E am ersten Spieltag gegen Tschechien ran.

Hier findet ihr alle Gruppen und Spiele der Handball-EM 2022 am 13. Januar im Überblick:

Deutschland in Gruppe D

Die deutsche Handballmannschaft hat eine machbare Gruppe erwischt. Hier findet ihr alle Teilnehmer in der Vorrunden-Gruppe D:

Deutschland, Österreich, Polen, Weißrussland

Spielplan und Termine der Gruppe D:

Freitag, den 14. Januar 2022:

Deutschland vs. Weißrussland um 18:00 Uhr

Österreich vs. Polen um 20:30 Uhr

Sonntag, den 16. Januar 2022:

Deutschland vs. Österreich um 18:00 Uhr

Polen vs. Weißrussland um 20:30 Uhr

Dienstag, den 18. Januar 2022

Deutschland vs. Polen um 18:00 Uhr

Österreich vs. Weißrussland um 20:30 Uhr

Gruppe A:

13.01.2022 um 18:00 Uhr: Slowenien vs. Nordmazedonien

13.01.2022 um 20:30 Uhr: Dänemark vs. Montenegro

15.01.2022 um 18:00 Uhr: Nordmazedonien vs. Montenegro

15.01.2022 um 20:30 Uhr: Slowenien vs. Dänemark

17.01.2022 um 18:00 Uhr: Montenegro vs. Slowenien

17.01.2022 um 20:30 Uhr: Nordmazedonien vs. Dänemark

Gruppe B:

13.01.2022 um 20:30 Uhr: Ungarn vs. Niederlande

14.01.2022 um 20:30 Uhr: Portugal vs. Island

16.01.2022 um 18:00 Uhr: Portugal vs. Ungarn

16.01.2022 um 20:30 Uhr: Island vs. Niederlande

18.01.2022 um 18:00 Uhr: Island vs. Ungarn

18.01.2022 um 20:30: Portugal vs. Niederlande

Gruppe C:

13.01.2022 um 18:00 Uhr: Serbien vs. Ukraine

13.01.2022 um 20:30 Uhr: Frankreich vs. Kroatien

15.01.2022 um 18:00 Uhr: Frankreich vs. Ukraine

15.01.2022 um 20:30 Uhr: Kroatien vs. Serbien

17.01.2022 um 18:00 Uhr: Ukraine vs. Kroatien

17.01.2022 um 20:30 Uhr: Frankreich vs. Serbien

Gruppe E:

13.01.2022 um 18:00 Uhr: Spanien vs. Tschechien

13.01.2022 um 20:30 Uhr: Schweden vs. Bosnien und Herzegowina

15.01.2022 um 18:00 Uhr: Tschechien vs. Bosnien und Herzegowina

15.01.2022 um 20:30 Uhr: Spanien vs. Schweden

17.01.2022 um 18:00 Uhr: Bosnien und Herzegowina vs. Spanien

17.01.2022 um 20:30 Uhr: Schweden vs. Tschechien

Gruppe F:

13.01.2022 um 18:00 Uhr: Russland vs. Litauen

13.01.2022 um 20:30 Uhr: Norwegen vs. Slowakei

15.01.2022 um 18:00 Uhr: Slowakei vs. Litauen

15.01.2022 um 20:30 Uhr: Russland vs. Norwegen

17.01.2022 um 18:00 Uhr: Slowakei vs. Russland

17.01.2022 um 20:30 Uhr: Norwegen vs. Litauen

Handball-EM 2022: Spielplan der Haupt- und Finalrunde

Nach den Vorrundenspielen findet die Haupt- und Finalrunde statt. Hier seht ihr den Spielplan der Handball-Europameisterschaft im Überblick:

Gruppe 1

20.01.2022: Sieger Gruppe C vs. Zweiter Gruppe B

20.01.2022: Zweiter Gruppe A vs. Zweiter Gruppe C

20.01.2022: Sieger Gruppe A vs. Sieger Gruppe B

22.01.2022: Sieger Gruppe C vs. Sieger Gruppe B

22.01.2022: Gruppe A vs. Zweiter Gruppe C

22.01.2022: Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B

24.01.2022: Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B

24.01.2022: Zweiter Gruppe A vs. Sieger Gruppe C

24.01.2022: Sieger Gruppe B vs. Zweiter Gruppe C

26.01.2022: Sieger Gruppe A vs. Sieger Gruppe C

26.01.2022: Zweiter Gruppe A vs. Sieger Gruppe B

26.01.2022: Zweiter Gruppe B vs. Zweiter Gruppe C

Gruppe 2

20.01.2022: Sieger Gruppe F vs. Zweiter Gruppe E

20.01.2022: Zweiter Gruppe D vs. Zweiter Gruppe F

20.01.2022: Sieger Gruppe D vs. Sieger Gruppe E

21.01.2022: Sieger Gruppe F vs. Sieger Gruppe E

21.01.2022: Sieger Gruppe D vs. Zweiter Gruppe F

21.01.2022: Zweiter Gruppe D vs. Zweiter Gruppe E

23.01.2022: Sieger Gruppe D vs. Zweiter Gruppe E

23.01.2022: Zweiter Gruppe D vs. Sieger Gruppe F

23.01.2022: Sieger Gruppe E vs. Zweiter Gruppe F

25.01.2022: Sieger Gruppe D vs. Sieger Gruppe F

25.01.2022: Zweiter Gruppe D vs. Sieger Gruppe E

25.01.2022: Zweiter Gruppe E vs. Zweiter Gruppe F

Termine für das Finale der Handball-EM 2022

Spiel um Platz 5:

28.01.2022 um 15:30 Uhr: Dritter Gruppe 1 vs. Dritter Gruppe 2

Halbfinale Handball-EM 2022:

28.01.2022 um 18:00 Uhr: Sieger Gruppe 1 vs. Zweiter Gruppe 2

28.01.2022 um 20:30 Uhr: Zweiter Gruppe 1 vs. Sieger Gruppe 2

Spiel um Platz 3:

30.01.2022 um 15:30 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 vs. Verlierer Halbfinale 2

Finale Handball-EM 2022: