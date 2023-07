Die Geschichte um das Verschwinden von Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) lässt derzeit wohl keinen GZSZ-Fans kalt. Familie und Freunde glauben weiterhin, dass Laura mit dem Flugzeug über dem Mittelmeer abgestürzt sei. Zuschauer der RTL-Soap wissen jedoch: Laura lebt! Eine Szene hat sie in einem Zimmer – offenbar in Ägypten – gezeigt.

Laura offiziell für tot erklärt

Es muss offiziell so aussehen, als sei die Leiche einer bestimmten Passagierin gefunden worden. Sie heißt Laura Lehmann“, lautete Jo Gerners perfider Auftrag. Jo Gerner (Wolfgang Bahro) hat Laura für tot erklären lassen. Der Grund: Er will seine Frau Yvonne (Gisa Zach), die auch Lauras Mutter ist, nicht mehr leiden sehen. „Sie heißt Laura Lehmann“, lautete Jo Gerners perfider Auftrag.

Laura wird beerdigt, doch Yvonne hat Zweifel

Die Nachricht von Lauras „offiziellem“ Tod erschüttert den GZSZ-Kiez. In Folge 7800 (Ausstrahlung am 4. Juli um 19:40 Uhr, RTL) nehmen Familie, Freunde und Kollegen bei der Beerdigung Abschied von Laura. Yvonne glaubt allerdings nicht zu einhundert Prozent daran, dass ihre Tochter tot ist. „Aber irgendwas stimmt nicht. Es fühlt sich nicht so an“, betont sie im Gespräch mit ihrer besten Freundin Maren (Eva Mona Rodekirchen).

Spoiler: Yvonne bekommt einen geheimnisvollen Anruf