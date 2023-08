Die Geschichte um die verschwundene Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) geht in diesen Tagen in die heiße Phase. Ihr Freund John (Felix von Jascheroff) erfährt, dass seine große Liebe noch am Leben ist. Mithilfe von Sascha (Daniel Noah) plant er, Laura nach Berlin zu locken.

Laura feiert ihr GZSZ-Comeback

Laura feiert ihr GZSZ-Comeback

John schreibt seiner Freundin eine Nachricht: Er will sie am Eiffelturm in Berlin-Wedding treffen. Laura wird seit Wochen von kriminellen Betrügern gesucht. Es geht um jede Menge Geld, mit dem sie scheinbar abgehauen ist. Ihr Aufenthaltsort ist in der Serie nicht bekannt. Man geht davon aus, dass sie sich in Ägypten versteckt. Laura liest die Botschaft in den sozialen Medien und bereitet sich offenbar auf ihre Rückkehr nach Deutschland vor.

Spoiler: Wie geht es mit Laura weiter? Bittere Nachricht für Fans