Die Geschichte um die verschwundene Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) geht in die heiße Phase. Ihr Freund John (Felix von Jascheroff) findet bei Zoe (Lara Dandelion Seibert) einen USB-Stick. Dieser Datenträger beinhaltet einen bereits gelöschten Chat zwischen Zoe und einem Auftraggeber. „Schalten Sie Lehmann aus, wenn sie doch noch auftaucht“, fordert der Kriminelle Zoe auf.

John schreibt Laura eine Nachricht

John informiert seinen Kumpel Sascha (Daniel Noah), der ihm seit Wochen hilft, die Umstände um Lauras Verschwinden zu klären. Die beiden mutigen Männer stellen Zoe eine Falle: John schreibt Laura in einem Chat, dass er sie an einem bestimmten Tag am Eiffelturm treffen will. Zoe, die das Handy von John ausspioniert, liest die Nachricht. Mit einer Waffe im Handschuhfach macht sie sich offenbar auf den Weg nach Paris, um Laura umzubringen. GZSZ-Fans wissen: John meint nicht das Bauwerk in Frankreich. In Berlin-Wedding gibt es auch einen Eiffelturm. Dort hatten John und Laura ihr erstes Date.

GZSZ-Comeback: Laura ist wieder in der Serie zu sehen