Michi (Lars Pape) hat sich entschieden: Er will seine Freundin Nicole (Laura Lippmann) heiraten. Trotz seiner Affäre mit Maren (Eva Mona Rodekirchen) sollen in wenigen Tagen die Hochzeitsglocken läuten.

Tobias (Jan Kittmann) organisiert einen Junggesellenabschied für Michi. Angeln steht auf dem Programm – das liebste Hobby der beiden Freunde. Auch Carlos (Patrick Fernandez) wird eingeladen.

Nun steht Michis Junggesellenabschied an:und die Differenzen für einen kurzen Augenblick vergessen. Leicht angeheitert fahren die drei Männer an den See, um zu angeln. Michi springt ins eiskalte Wasser.Doch der kleine Spaß von Tobias endet in einem Unfall!Tobias erkennt sofort den Ernst der Lage. Kann er seinen Widersacher vor dem Ertrinken retten? Die Folge ist am 31. August ab 19:40 Uhr auf RTL+ abrufbar.