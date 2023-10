Trennungs-Drama im GZSZ-Kiez! Michi (Lars Pape) hat mit Nicole (Laura Lippmann) Schluss gemacht – und das wenige Wochen nach der romantischen Hochzeit.

Michi liebt Maren! Nicole zieht aus

„Du hattest die ganze Zeit recht. Da ist noch etwas zwischen Maren und mir“, gibt Michi im Trennungsgespräch mit Nicole zu. Sie bricht daraufhin in Tränen aus und verlässt die gemeinsame Wohnung. , gibt Michi im Trennungsgespräch mit Nicole zu. Sie bricht daraufhin in Tränen aus und verlässt die gemeinsame Wohnung. Während Michi seine Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen) zurückerobern will , sucht Nicole Trost bei ihrer Halbschwester Katrin (Ulrike Frank).

Nicole (Laura Lippmann) wird nach ihrer gescheiterten Ehe Berlin verlassen und nach Dortmund ziehen.

© Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Soap-Aus: Nicole verlässt Berlin

Die so zerstrittenen Frauen nähern sich überraschenderweise an. Katrin baut Nicole wieder auf und macht ihr klar, dass die Hochzeit mit Michi ein Fehler war. Nicole fasst derweil einen folgenreichen Entschluss: Sie will Michi und den Ballast der vergangenen Tage hinter sich lassen. Ihre einzige Lösung: Sie zieht nach Dortmund. Die verlassene Ehefrau kündigt ihren Job im „Mauerwerk“ und ist bereit, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen.

Laura Lippmann schließt ein GZSZ-Comeback nicht aus

Für Laura Lippmann endet damit die Zeit bei GZSZ. Vier Monate lang durfte sie die Rolle Nicole verkörpern. „Nachdem die letzte Klappe fiel, gabs Applaus, alle Kollegen kamen dazu und ich habe einen riesigen Blumenstrauß und noch andere tolle Sachen geschenkt bekommen. Klar kullerten da bei mir die Tränen“, erzählt die Schauspielerin von ihrem letzten Drehtag. Laura Lippmann will nach ihrer Zeit bei GZSZ an neuen Projekte arbeiten und weiter Theater spielen. Über ein mögliches Comeback in der Soap sagt sie: „Ja, das kann ich mir schon vorstellen. (...) Es bleibt spannend.“ Die letzten Folgen mit Nicole könnt ihr in dieser Woche auf „Nachdem die letzte Klappe fiel, gabs Applaus, alle Kollegen kamen dazu und ich habe einen riesigen Blumenstrauß und noch andere tolle Sachen geschenkt bekommen. Klar kullerten da bei mir die Tränen“, erzählt die Schauspielerin von ihrem letzten Drehtag. Laura Lippmann will nach ihrer Zeit bei GZSZ an neuen Projekte arbeiten und weiter Theater spielen.(...)Die letzten Folgen mit Nicole könnt ihr in dieser Woche auf RTL+ * sehen.

Auch SIE hat GZSZ bereits verlassen

„Am Ende, nach meiner letzten Szene, kam das ganze Team mit Blumen, einer Karte und einem Abschiedsgeschenk ins Studio: Das hat mich sehr berührt. Ich habe versucht, das alles noch einmal so richtig zu genießen und habe mich über so viel Wertschätzung vom ganzen Team sehr gefreut“, erzählte Lara Dandelion Seibert im RTL-Interview. weitergeht, erfahrt ihr hier! Vor wenigen Wochen mussten sich die GZSZ-Fans bereits von einer anderen Rolle verabschieden: Auftragskillerin Zoe Vogt wurde in ihrer letzten Folge tödlich von einer Kugel getroffen. : Das hat mich sehr berührt. Ich habe versucht, das alles noch einmal so richtig zu genießen und habe mich über so viel Wertschätzung vom ganzen Team sehr gefreut“, erzählte Lara Dandelion Seibert im RTL-Interview. Wie es mit der Schauspielerin

*RTL+ könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen. Dieser Beitrag enthält einen Affiliate-Link. Solltet ihr über den Link einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht.