Das Gefühlschaos von Michi (Lars Pape) hat ein Ende! Seit Wochen quält ihn ein Gedanke: Liebt er seine Ehefrau Nicole (Laura Lippmann) oder hat er noch Gefühle für seine Ex Maren (Eva Mona Rodekirchen)?

Michi hat sich entschieden: Er merkt, wie eifersüchtig Nicole geworden ist. „Du kontrollierst mein Handy, du verfolgst mich und misstraust mir bei jeder Gelegenheit“, schimpft er. Michi spricht endlich Klartext: „So kann das nicht weitergehen mit uns. Unsere Hochzeit war ein Fehler!“

Haben Michi und Maren nun eine gemeinsame Zukunft? Ein großes Problem könnte den beiden im Weg stehen: Maren will Berlin verlassen. Sie hat ein Jobangebot aus Los Angeles erhalten. Ein Freund von ihrer Tochter Tanja macht da ein Laden auf und braucht da eine Managerin. „Es ist alles scheiße gerade“, pöbelt Maren über ihr Leben in Berlin. Der Liebeskummer um Michi macht sie fertig.

Michi erfährt durch Zufall davon, dass Maren nach Los Angeles auswandern will., heißt es in einer RTL-Mitteilung. Kann er Maren vom Bleiben überzeugen? Die Folge ist am 29. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufbar.