Bald läuten endlich die Hochzeitsglocken! John (Felix von Jascheroff) nimmt Laura (Chryssanthi Kavazi) bald zur Frau.

Die Vorbereitungen für die GZSZ-Hochzeit des Jahres laufen auf Hochtouren. Vor der großen Traumhochzeit müssen noch einige offene Fragen geklärt werden. Laura sucht nach dem passenden Brautkleid. Johns Schwester Emily (Anne Menden) kümmert sich um die richtige Hochzeitslocation.

Emily organisiert auch den Junggesellenabschied von Laura. Diesen will sie in einem edlen Spa verbringen.Er will seinem künftigen Schwager einen grandiosen Tag bereiten. Dafür hat er sich etwas Tolles einfallen lassen:, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Johns Freunde feiern die Aktion. Doch der Junggesellenabschied endet plötzlich unerwartet.Was ist passiert? Kommt die Polizei und beendet die Party? Mehr Details will der Sender nicht verraten. Die Folge wird am 28. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ gezeigt.