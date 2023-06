Das Rätsel um Lauras Verschwinden geht in die nächste Runde. Jo Gerner (Wolfgang Bahro) hat Laura offiziell für tot erklären lassen. Der Grund: Er will seine Frau und Lauras Mutter Yvonne (Gisa Zach) nicht mehr leiden sehen.

In Folge 7796 (Ausstrahlung am 28. Juni) unterhalten sich John und Sascha über ihre brisante Vermutung. „Ich glaube nicht, dass Laura tot ist“, betont John., sorgt sich ihr Freund. Eine Theorie, an der offenbar etwas dran sein muss. Privatagentin Zoe Vogt hat von Johns Vermutung bereits Wind bekommen. Am Telefon berichtet sie einem Partner: