Doch es gibt ein Problem: Maren will Berlin verlassen, weil sie ein lukratives Jobangebot aus Los Angeles bekommen hat. „Mit Nicole und mir ist Schluss. Ich war ein Arsch. Es tut mir leid“, entschuldigt sich Michi am Bahnhof.

Wie geht es mit den beiden in den kommenden Wochen weiter? RTL hat beim Michi-Schauspieler Lars Pape nachgefragt. Gibt es ein Happy End? „Das wollen wir doch mal hoffen, nach dieser schwierigen Nummer. Erstmal verreisen beide und ich denke, danach wartet auf beide eine sehr schöne, aber auch aufregende Zeit“, verrät der 52-Jährige.

Im Gespräch wird ihm ein Detail herausgelockt, das Fans aufhorchen lässt.„Ich glaube, erstmal hat Michi vom Heiraten die Schnauze voll.Von daher werden wir sehen, was die Zukunft so bringt., kündigt Lars Pape an. Das klingt nicht nach einem Nein! Es scheint so, als ob sich Fans von Michi und Maren auf eine rosige Zukunft freuen dürfen. Die neuesten Folgen könnt ihr ab sofort auf RTL+ * abrufen.