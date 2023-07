Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) sind seit einigen Jahren ein Paar bei GZSZ. Die ehrgeizige Ärztin und der superschlaue Cafébesitzer: Eine Mischung, die passt! Alles scheint wie gemalt dafür zu sein, dass das Paar den nächsten Schritt in der Beziehung gehen wird ...

Kinderplanung bei Lilly und Nihat – Sie verzichten aufs Kondom

Nihat und Lilly arbeiten schon fleißig an ihrer Kinderplanung. Wie Fans in vergangenen Folgen gesehen haben, verzichten die beiden beim Geschlechtsverkehr aufs Kondom. Wird ihr Baby-Wunsch bald endlich wahr?

Nihat geht mit seiner Babyplanung eindeutig zu weit

In Folge 7804 (TV-Ausstrahlung am 10. Juli, RTL) werden die Baby-Pläne von Nihat und Lilly immer konkreter. Um die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft zu erhöhen, geht der übermotivierte „Vereinsheim“-Chef allerdings mächtig zu weit. Er installiert eine App, mit der er den Zyklus von Lilly im Blick behält. Das Programm zeigt an, wann die Chancen für eine Schwangerschaft am höchsten sind. Wie reagiert Lilly auf Nihats technische Hilfe? Sie ist zunächst gar nicht begeistert: „Geht’s noch?! Du kannst doch nicht einfach meine Daten tracken ...“

Nihat: Elternsein? „Wir können das richtig gut“

Doch wenig später redet Nihat auf die überrumpelte Lilly ein: „Trotzdem macht es Sinn, bestimmte Parameter bei der Familienplanung einzuhalten.“ Er ist davon überzeugt, dass die beiden die besten Eltern werden können: „Ich glaube, wir können das richtig gut.“ Lilly stimmt zu: „Das glaube ich auch.“

Lilly macht Schwangerschaftstest

Wird es bald das nächste GZSZ-Baby geben? Auf seiner installierten Tracking-App sieht Nihat, dass die Periode seiner Freundin seit drei Tagen überfällig ist. Ein möglicher Hinweis auf eine Schwangerschaft. Lilly macht einen Test. Was wird dieser anzeigen? Wer nicht auf die TV-Ausstrahlung am 11. Juli warten will, der kann die Folge mit Lilly und Nihat bereits ab dem 4. Juli (19:40 Uhr) auf RTL+ streamen.

Timur Ülker und Iris Mareike Steen privat: Haben sie Kinder?

Abseits der Kameras hat Timur Ülker bereits viel Erfahrungen mit Nachwuchs gemacht. Der 33-Jährige hat mit seiner Partnerin Caroline Steinhof zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter.

Iris Mareike Steen lässt sich im Gegensatz zu ihrem GZSZ-Kollegen Zeit mit dem Thema. Gegenüber RTL verrät sie: „Wenn die Zeit gekommen ist, freue ich mich total auf Nachwuchs. Wenn man bedenkt, dass ich laut Presse bestimmt schon zehn Mal schwanger war, wäre ich schon ganz schön eingespannt – wir würden erstmal mit einem Kind starten wollen.“ Den passenden Mann hat die Schauspielerin bereits gefunden: 2017 gab sie ihrem Kevin das Ja-Wort.