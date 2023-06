Ist Laura (Chryssanthi Kavazi) bei einem Flugzeugabsturz an der ägyptischen Küste ums Leben gekommen? Diese Frage lässt ihrem Freund John (Felix von Jascheroff) und dem Ex-Polizisten Sascha Beck (Daniel Noah) einfach keine Ruhe.

, um das Rätsel aufzulösen. Privatagentin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert) bekommt Wind von den Plänen der beiden und ist sofort in Alarmbereitschaft. Auch sie sucht seit Wochen nach Laura. In Folge 7790 spricht die Agentin am Telefon mit einer Kontaktperson und erwähnt: