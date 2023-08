Eigentlich verbindet man GZSZ mit Berlin. Doch in diesem Jahr macht die Produktion eine kleine Ausnahme und verlagert den Drehort ins Ausland – und zwar nach Paris.

GZSZ-Special in Spielfilmlänge

„In guter Tradition präsentieren wir auch dieses Jahr eine packende GZSZ-Folge in Spielfilmlänge und nehmen unsere Zuschauer:innen das erste Mal (...) mit auf eine ganz besondere Reise: nach Paris! Romantik, Crime, Mode und große Emotionen mit atemberaubenden Bildern aus der Hauptstadt der Liebe sind schon jetzt garantiert!“, verspricht Christiane Ghosh, Executive Producerin bei RTL.

Felix von Jascheroff über Dreh in Paris: „Das alles ist nicht selbstverständlich“

Der Dreh hat bereits begonnen. Mit dabei sind unter anderem Chryssanthi Kavazi (Laura), Anne Menden (Emily) und Felix von Jascheroff (John). Letzterer schwärmt von den Dreharbeiten in der französischen Hauptstadt: „Es ist immer ein Abenteuer, wenn man die Möglichkeit hat, außerhalb Deutschlands zu drehen. Allein der Ort ist eine Augenweide. (...) Das alles ist nicht selbstverständlich. Der erste Drehtag war auch noch an meinem Geburtstag! Besser kann ein Dreh nicht starten!“

Chryssanthi Kavazi bekommt Besuch von Ehemann Tom Beck

Auch Serien-Kollegin Chryssanthi Kavazi ist begeistert. Sie will den Ausflug nach Paris auch privat nutzen: „Am Wochenende kommt mich sogar meine Familie besuchen: mein Mann und mein Sohn. Und da werden wir uns einfach in der Stadt treiben lassen: Tolles Essen, die Seine, der Spätsommer am Eiffelturm und die Stadt genießen – also viele neue Erinnerungen schaffen!“

Wann wird das Pariser GZSZ-Special ausgestrahlt?

Einen genauen Sendetermin hat RTL bislang noch nicht verraten. Möglicherweise wird das Special in Spielfilmlänge im Herbst oder Winter ausgestrahlt. Weitere Details folgen in Kürze.