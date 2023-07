Das gab es noch nie: Ab 2024 dürfen erstmals Männer an Heidi Klums ProSieben-Show „Germany’s next Topmodel“ teilnehmen. Es wird keine gesonderte Sendung für die Herren geben: Männer und Frauen treten gegeneinander an und kämpfen um den Sieg.

GNTN: Männer ab 18 dürfen teilnehmen

Die Aufzeichnungen sollen schon in diesem Jahr beginnen. Zudem werde es keine maximale Altersgrenze geben. „Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Nach hinten ist alles offen“, so die Jurorin. Auch in Sachen Figur sollen keine Grenzen gesetzt werden. Kräftigere Männer? Kein Problem, wenn es nach Heidi Klum geht: „Ich möchte euch alle gerne kennenlernen!“ Auf Instagram hat Heidi Klum einige spannende Details zur Show verraten:Zudem werde es keine maximale Altersgrenze geben. „Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Nach hinten ist alles offen“, so die Jurorin. Auch in Sachen Figur sollen keine Grenzen gesetzt werden.: „Ich möchte euch alle gerne kennenlernen!“ Alle Infos zur Bewerbung findet ihr hier.

Männer in Topmodel-Shows? In anderen Ländern gibt es das schon längst

Die Idee, dass Männer in einem Topmodel-Format teilnehmen dürfen, ist nicht neu. In anderen Ländern hat sich das Konzept schon längst bewährt. In Österreich treten seit 2014 Männer bei „Austria’s next Topmodel“ an. Drei Männer konnten das Format bereits gewinnen. Auch unter anderem in den USA, Schweden, Spanien, Vietnam sowie in Bosnien und Herzegowina durften Männer in den vergangenen Jahren teilnehmen.