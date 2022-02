Glasgow Rangers vs. Borussia Dortmund: Alles oder nichts! Nach der 2:4-Heimpleite im Zwischenrunden-Hinspiel der UEFA Europa League steht Borussia Dortmund mächtig unter Druck. Im zweiten Duell mit den Schotten am heutigen Donnerstag, 24.02.2022, könnte das Team beweisen, dass der Vorwurf fehlender Mentalität unbegründet ist.

Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des BVB heute im TV und Stream

UEFA Europa League – Glasgow vs. Dortmund Übertragung: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das Ausärtsspiel der Dortmunder in Glasgow findet am am Donnerstag, den 24.02.2022, um 21:00 Uhr im Ibrox Stadium in Glasgow statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Glasgow Rangers

: Borussia Dortmund, Glasgow Rangers Wettbewerb : Europa League, K.o.-Runden-Play-off, Rückspiel

: Europa League, K.o.-Runden-Play-off, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 24.02.2022, 21:00 Uhr

: 24.02.2022, 21:00 Uhr Spielort : Ibrox Stadium

: Ibrox Stadium Schiedsrichter: Mateu Lahoz

Glasgow Rangers – Borussia Dortmund live: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Fußballfans fragen sich, ob das Play-off-Spiel der Europa League zwischen dem BVB und den Glasgow Rangers live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die Antwort lautet: Ja! RTL zeigt die Partie ab 20:15 Uhr im Free-TV. Ab 23:00 Uhr zeigt RTL die Highlights und Zusammenfassung der anderen Spiele, inklusive BVB gegen Glasgow Rangers.

Rangers gegen BVB: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Europa League-Spiel des BVB wird es leider nicht geben. RTL+ (ehemals TVNow) zeigt das Spiel im Stream live und in voller Länge, allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Glasgow Rangers gegen Borussia Dortmund am 24.02.2022 um 21:00 Uhr:

Europa League live: Kosten für RTL+

RTL+ (früher TVNOW) kann für einen Monat kostenlos getestet werden. Danach werden monatlich 4,99 fällig. Das Abo ist jederzeit monatlich kündbar.