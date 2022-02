Die UEFA Europa League wurde zur neuen Saison 2021/22 umstrukturiert. Nach nur einer Qualifikationsrunde traten 32 statt 48 Teams in der Gruppenphase der Euro-League an. Nun laufen aktuell die Finalrunden-Play-offs, an denen auch die Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig teilnehmen und sich für das Achtelfinale qualifizieren wollen. Die weiteren deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt haben ihr Achtelfinal-Ticket bereits gelöst.

Europa League: Wann wird das Achtelfinale 2022 ausgelost?

ausgelost? Wo wird die Auslosung im TV übertragen?

übertragen? Alle Infos zu den Terminen und zur Auslosung der Europa League bekommt ihr hier.

Europa League Achtelfinale 2022 Auslosung: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung

Die Auslosung für das Achtelfinale der Europa League findet am 25. Februar 2022 statt. Ab 13 Uhr gibt es die Auslosung kostenlos live im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen. Zudem überträgt Sky Sport News die Auslosung live.

Auslosung Europa League Achtelfinale: Der Modus

Bei der Auslosung sind 16 Teams in den Töpfen, bestehend aus den acht Gruppensiegern der Gruppenphase der UEFA Europa League und aus den acht Sieger aus den Play-offs der K.-o.-Runde der UEFA Europa League.

Die Gruppensieger werden gesetzt und treffen auf die Sieger aus den Play-offs der K.-o.-Runde.

Die Gruppensieger der UEFA Europa League bestreiten das Rückspiel zu Hause.

Klubs aus dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen.

Termine: Wann findet das Achtelfinale der Europa League statt?

Die Spieltermine der Europa League im Überblick:

K.o.-Phasen Playoffs/Runde der letzten 32

Hinspiele am 17. Februar 2022

Rückspiele am 24. Februar 2022

Achtelfinale

Hinspiele am 10. März 2022

Rückspiele am 17. März 2022

Viertelfinale

Hinspiele am 7. April 2022

Rückspiele am 14. April 2022

Halbfinale

Hinspiele am 28. April 2022

Rückspiele am 5. Mai 2022

Finale