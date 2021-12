In der UEFA Europa League kommt es am heutigen Donnerstag, 09.12.2021, am letzten Spieltag der Gruppenphase zum Spiel zwischen Lazio Rom und Galatasaray Istanbul.

Wo wird Lazio gegen Galatasaray live im TV übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im Livestream?

Alle Infos zur Übertragung Lazio Rom gegen Galatasaray in der Euro-League bekommt ihr hier.

Lazio Rom vs Galatasaray Istanbul heute in der Europa League: Anstoß, Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Die Europa-League-Partie zwischen Lazio Rom und Galatasaray Istanbul findet am heutigen Donnerstag, den 09.12.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr im Olimpico in Rom

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Lazio Rom, Galatasaray Istanbul

: Lazio Rom, Galatasaray Istanbul Wettbewerb : Europa League, Gruppe D, 6. Spieltag

: Europa League, Gruppe D, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 09.12.2021, 21:00 Uhr

: 09.12.2021, 21:00 Uhr Spielort: Olimpico, Rom

DAZN, RTL Nitro, RTL+, TVNow: Wo wird die Europa League 2021/22 live übertragen?

Die UEFA Europa League 2021/22 wird auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow). Somit hat sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert – und zwar für ganze drei Jahre. Auch die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Lazio Rom gegen Galatasaray Istanbul: Wer zeigt das Spiel live im TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Lazio und Galatasaray wird nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. RTL+ (ehemals TVNow) überträgt die Partie in einem kostenpflichtigen Stream. Die Übertragung startet um 20:30 Uhr. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen. Somit ist die Begegnung nicht im TV, sondern nur im Internet zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Lazio Rom gegen Galatasaray am 09.12.2021 um 21:00 Uhr: