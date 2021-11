Showdown in der Türkei, der 13. Spieltag der Süper Lig hat einen echten Leckerbissen zu bieten: Am heutigen Sonntag, den 21.11.2021, stehen sich im traditionsreichen Istanbuler Derby Galatasaray und Fenerbahce gegenüber. Für beide Vereine steht viel auf dem Spiel. Galatasaray kam vor der Länderspielpause bei Fatih Karagümrük nicht über ein Unentschieden hinaus. Auch für Fenerbahce reichte es gegen Kayserispor nicht zum Sieg. Die volle Konzentration beider Mannschaften gilt nun dem Nachbarschaftsduell. Ein Sieg im interkontinentalen Derby könnte dem Gewinner ordentlich Aufschwung für die nächsten Partien geben.

Wird das Spiel der Süper Lig live im Free-TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Galatasaray–Fenerbahce?

für Galatasaray–Fenerbahce? Wie sehen die Aufstellungen der Mannschaften aus?

der Mannschaften aus? Alle Infos zur TV-Übertragung findet ihr hier.

Süper Lig – Galatasaray gegen Fenerbahce: Deutsche Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Rekordmeister Galatasaray Istanbul empfängt am heutigen Sonntag, den 21.11.2021, den Rivalen Fenerbahce. Ab 17 Uhr deutscher Zeit rollt der Ball in der türkischen Metropole Istanbul. Stattfinden wird die Begegnung im Nef Stadyumu, dem Stadion von Galatasaray Istanbul. Schiedrichter Halil Umut Meler wird das vermutlich hitzige Derby leiten.

Datum: Sonntag, 21.11.2021

Sonntag, 21.11.2021 Anpfiff deutscher Zeit: 17 Uhr

17 Uhr Spielort: Nef Stadyumu, Istanbul

Nef Stadyumu, Istanbul Schiedsrichter: Halil Umut Meler

Galatasaray – Fenerbahce: Wo wird das Istanbul-Derby im TV und Live-Stream übertragen?

Die Übertragungsrechte für die türkische Süper Lig besitzt in Deutschland nicht etwa Sky, DAZN oder Magenta Sport. Der Wettanbieter bet365 überträgt das Istanbuler Stadtderby zwischen Galatasaray und Fenerbahce live und in voller Länge im Stream. Um das Spiel zu sehen, wird jedoch ein gültiges bet365-Konto mit Guthaben benötigt. Alternativ ist es auch möglich das Spiel zu sehen, wenn in den letzten 24 Stunden ein Wette platziert wurde. Im Live-Stream wird die Zuschauer dann ein englischer Kommentator durch das Derby führen. Eine Übertragung im TV oder auf anderen legalen Streamingplattformen gibt es nicht.

Galatasaray vs. Fener: Die Bilanz der letzten fünf Derbys

Die Statistik zwischen beiden Vereinen spricht für Galatasaray. In den vergangenen fünf Stadt-Derbys konnte Galatasaray zwei Mal gewinnen. Dreimal trennten sich die beiden Vereine mit einem Unentschieden. In der aktuellen Tabellenkonstellation liegen beide Teams hinter ihren Erwartungen. Galatasaray ist mit 21 Punkten auf Platz 4. Fenerbahce hat vor dem Derby 20 Punkte auf dem Konto und belegt Rang sieben.