Am Sonntagabend ist es im ZDF wieder Zeit für das „Herzkino“. Am 13. August 2023 strahlt der Sender die zweite Folge der zehnten Staffel von „Frühling“ erneut aus. In „Schmetterlingsnebel“ muss die Dorfhelferin Katja für den Besitzer eines Campingsplatzes vermitteln, nachdem der im Krankenhaus landet.

Worum es genau geht, wer mitspielt und wo gedreht wurde, erfahrt ihr hier in der Übersicht zum Film.

„Frühling – Schmetterlingsnebel“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film „Schmetterlingsnebel“, der im Februar 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Sonntag, 13. August 2023, erneut zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht. Fans der Reihe können sich aber eine Woche später auf die dritte Folge der Staffel freuen.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 13.08.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Frühling – Schmetterlingsnebel“ in der Mediathek?

Ob der Film im Anschluss als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar sein wird, war vorab nicht bekannt. Da aber die anderen Staffeln zur Verfügung stehen, kann man davon ausgehen, dass man den Film danach als Wiederholung ansehen kann.

Worum geht es in „Frühling – Schmetterlingsnebel“?

Nachdem der Besitzer eines Campingplatzes von der Leiter fällt, unterstützt ihn die Dorfhelferin Katja Baumann. Doch auf dem Platz warten vielerlei Konflikte auf sie. Denn nicht nur Urlauber hausen hier: Eine Familienmutter wohnt dort seit einem Jahr zusammen mit ihren zwei Töchtern, was einige der Gäste nicht gut finden. Zum Glück unterstützen sie Hilde und Fritz, zwei Camper, tatkräftig. Doch genau wie ihr Mitbewohner haben auch die Campinggäste ihre Geheimnisse...

Hat Lilly (Julia Beautx, l.) etwas angestellt? Polizistin Margret (Jacqueline Wruck) hält ihren Wagen an.

© Foto: ZDF/Barbara Bauriedl

Die Besetzung von „Frühling – Schmetterlingsnebel“ im Überblick

In der zehnten Staffel von „Frühling“ sieht man neben Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja Baumann noch einige bekannte Gesichter, wie etwa Christoph M. Ohrt als Jan Steinmann. Wer ist sonst noch im Cast von „Frühling – Schmetterlingsnebel“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Simone Thomalla – Katja Baumann

Christoph M. Ohrt – Jan Steinmann

Kristo Ferkic – Adrian Steinmann

Johannes Herrschmann – Pfarrer Sonnleitner

Julia Beautx – Lilly Engel

Caroline Ebner – Dr. Schneiderhan

Theresia Vajkoczy – Greta Zerbe

Dagny Dewath – Frau Zerbe

Angelika Thomas – Hilde Frank

Felix von Manteuffel – Fritz Lohner

Nadja Engel – Uschi Brüderle

Thomas Darchinger – Edwin Brüderle

Nadine Wrietz – Leslie Wolff

Wann und wo wurde „Frühling – Schmetterlingsnebel“ gedreht?

Der zweite Film der zehnten Staffel von „Frühling“ wurde von Juni bis September 2020 gedreht. Als Drehorte dienten die oberbayerischen Orte Bayrischzell und Parsberg (Miesbach). Das „Cafe Huber“ und die Pfarrkirche in Bayrischzell werden als Kulisse genutzt. Der Ort bietet auch eine Filmspaziergangsrunde als Touristenattraktion an.