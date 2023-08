Am Sonntagabend ist es im ZDF wieder Zeit für das „Herzkino“. Am 20. August 2023 strahlt der Sender die dritte Folge der zehnten Staffel von „Frühling“ erneut aus. In „Große kleine Lügen“ begibt sich die Dorfhelferin Katja auf die Suche nach zwei miteinander vertauschen Kindern und ihren Familien.

Worum es genau geht, wer mitspielt und wo gedreht wurde, erfahrt ihr hier in der Übersicht zum Film.

„Frühling – Große kleine Lügen“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film „Große kleine Lügen“, der im Februar 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Sonntag, 20. August 2023, erneut zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 20.08.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Frühling – Große kleine Lügen“ in der Mediathek?

Ob der Film im Anschluss als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar sein wird, war vorab nicht bekannt. Da aber die anderen Staffeln zur Verfügung stehen, sollte das auch für die Wiederholung gelten.

Worum geht es in „Frühling – Große kleine Lügen“?

Nach dem Tod einer Seniorin kommt deren Geheimnis ans Licht: Sie war einst Krankenschwester und hatte vor vielen Jahrzehnten zwei neugeborene Jungen vertauscht. Während sich Katja Baumann auf die Suche nach den Kindern und deren Familien macht, geht Jan mit seinem Sohn in den Bergen wandern. Er hat dabei ein Ziel: Er will endlich Adrian seine Krebs-Erkrankung beichten. Doch nichts im Leben läuft wie geplant und unterwegs wird es für Jan lebensgefährlich.

Jan Steinmann (Christoph M. Ohrt, l.) und sein Sohn Adrian (Kristo Ferkic) haben Pech. Sie haben sich nicht nur verlaufen, sondern auch keinen Empfang.

© Foto: ZDF/Barbara Bauriedl

Die Besetzung von „Frühling – Große kleine Lügen“ im Überblick

In der zehnten Staffel von „Frühling“ sieht man neben Hauptdarstellerin Simone Thomalla als Katja Baumann weitere bekannte Gesichter wie Christoph M. Ohrt und Julia Beautx. Wer ist sonst noch im Cast von „Frühling – Große kleine Lügen“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Simone Thomalla – Katja Baumann

Christoph M. Ohrt – Jan Steinmann

Kristo Ferkic – Adrian Steinmann

Johannes Herrschmann – Pfarrer Sonnleitner

Julia Beautx – Lilly Engel

Caroline Ebner – Dr. Schneiderhan

Catalina Navarro Kirner – Heidrun Niedermayer

Krista Posch – Mary Augenthaler

Zora Thiessen – Ann-Kristin Wegemann

Ruth Wohlschlegel – Lissy Krug

Wann und wo wurde „Frühling – Große kleine Lügen“ gedreht?

Der dritte Film der zehnten Staffel von „Frühling“ wurde von Juni bis September 2020 gedreht. Als Hauptdrehort dienten die oberbayerischen Orte Bayrischzell und Parsberg (Miesbach). Das „Cafe Huber“ und die Pfarrkirche in Bayrischzell werden als Kulisse genutzt. Der Ort bietet auch eine Filmspaziergangsrunde als Touristenattraktion an.