Am Sonntagabend ist es im ZDF wieder Zeit für das „Herzkino“. Am 6. August 2023 strahlt der Sender die erste Folge der zehnten Staffel von „Frühling“ erneut aus. In „Mit Regenschirmen fliegen“ dreht sich alles um die Dorfhelferin Katja, die nicht nur der kleinen Mathilda helfen muss …

Worum es genau geht, wer mitspielt und wo gedreht wurde, erfahrt ihr hier in der Übersicht zum Film.

„Frühling – Mit Regenschirmen fliegen“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film „Mit Regenschirmen fliegen“, der im Januar 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Sonntag, 6. August 2023, erneut zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht. Fans der Reihe können sich aber eine Woche später auf die zweite Folge der Staffel freuen.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 06.08.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Frühling – Mit Regenschirmen fliegen“ in der Mediathek?

Wie gewohnt steht auch diese Folge der „Frühling“-Reihe als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Bereits ab dem 29.07.2023 ab 10 Uhr könnt ihr den Film abrufen.

Worum geht es in „Frühling – Mit Regenschirmen fliegen“?

Die Dorfhelferin Katja Baumann lernt die kleine Mathilda kennen, der sie helfen soll. Denn sowohl Zuhause als auch in der Schule sorgt sie regelmäßig für Unruhe. Doch Katja bemerkt schnell, dass Mathilda definitiv nicht nur Unsinn im Kopf hat. Um ihr zu helfen, versucht sie mit ihrer empathischen Ader Vertrauen zu dem Mädchen aufzubauen.

Doch muss Katja nicht nur im Beruf einem Menschen beistehen. Ihr Mitbewohner und Freund Jan bekommt es nicht über sich, seinem Sohn von seinem Krebs zu erzählen.

Wird Katja es schaffen, beiden zu helfen, damit sie über ihren Schatten springen können?

Katja Baumann (Simone Thomalla, l.) versucht das Vertrauen der verhaltensauffälligen Mathilda (Nele Richter, r.) zu gewinnen.

© Foto: ZDF/Christof Oefelein

Die Besetzung von „Frühling – Mit Regenschirmen fliegen“ im Überblick

In der zehnten Staffel von „Frühling“ sieht man einige bekannte Gesichter wie Christoph M. Ohrt als Jan Steinmann. Julia Beautx war in diesem Jahr Teilnehmerin bei „Let’s Dance“. Wer ist sonst noch im Cast von „Frühling – Mit Regenschirmen fliegen“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Simone Thomalla – Katja Baumann

Christoph M. Ohrt – Jan Steinmann

Kristo Ferkic – Adrian Steinmann

Johannes Herrschmann – Pfarrer Sonnleitner

Julia Beautx – Lilly Engel

Caroline Ebner – Dr. Schneiderhan

Aniya Wendel – Nora Kleinke

Nele Richter –Mathilda Stahlgruber

Sophie Rogall –Sonja Stahlgruber

Daniel Gawlowski – Hubert Stahlgruber

Arian Wegener – Nicki Stahlgruber

Eva Wittenzellner – Lehrerin Pfahl

Anja Klawun – Therese Becker

Wann und wo wurde „Frühling – Mit Regenschirmen fliegen“ gedreht?

Der erste Film der zehnten Staffel von „Frühling“ wurde von Juni bis September 2020 gedreht. Als Drehorte dienten die oberbayerischen Orte Bayrischzell und Parsberg (Miesbach). Das „Cafe Huber“ und die Pfarrkirche in Bayrischzell werden als Kulisse genutzt. Der Ort bietet auch eine Filmspaziergangsrunde als Touristenattraktion an.