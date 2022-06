Die French Open in Paris befinden sich auf der Zielgeraden: Am heutigen Sonntag, 5.6.2022, wird das große Finale im Stade Roland Garros ausgetragen. Rafael Nadal bekommt es im Kampf um seinen 14. Titel bei den French Open mit dem Norweger Casper Ruud zu tun. Ruud steht erstmals in seiner Tennis-Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Endspiel. Zuvor hatte Alexander Zverev gegen Nadal wegen einer Verletzung aufgeben müssen. Nadal oder Ruud? Wer holt sich den Titel bei den Männern?

Uhrzeit und Termin : Wann findet das Finale der French Open 2022 statt?

: Wann findet das Finale der French Open 2022 statt? Übertragung : Wo wird das Finale im TV übertragen?

: Wo wird das Finale im TV übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zum Finale der French Open 2022.

French Open Finale 2022 – Uhrzeit und Termin: Wann findet das Endspiel statt?

Wie gewohnt findet auch in diesem Jahr das Finale der French Open am letzten Turnier-Sonntag statt. Sollte es aufgrund „höherer Gewalt“ nicht zu einer Verschiebung kommen, findet das Endspiel zwischen Nadal und Ruud am Sonntag, 5.6.2022, um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Alle Infos zum Finale der French Open 2022 im Überblick:

Grand-Slam-Turnier : French Open 2022

: French Open 2022 Austragungsort : Stade Roland Garros, Paris (Frankreich)

: Stade Roland Garros, Paris (Frankreich) Spieler: Rafael Nadal (Spanien), Casper Ruud (Norwegen)

Center Court : 15.225 Zuschauer

: 15.225 Zuschauer Datum: Sonntag, 5. Juni 2022

Uhrzeit ): 15 Uhr

): 15 Uhr Preisgeld: ca. 2,2 Millionen

Das Stade Roland Garros ist ein Tenniskomplex in der französischen Hauptstadt Paris. Auf sämtlichen Plätzen des Stade Roland Garros wird auf Sand gespielt.

French Open Finale live: Wer überträgt das Endspiel im TV und Stream?

Für Tennis-Fans gibt es in Sachen Übertragung im Fernsehen gute Nachrichten: Der Free-TV-Sender Eurosport zeigt das Herren-Finale der French Open 2022 kostenlos im Free-TV. Als Experten sind erneut Barbara Rittner und in diesem Jahr auch Mischa Zverev im Einsatz. Zudem gibt es einen Live-Stream im Eurosport Player, der allerdings kostenpflichtig ist. Durch eine Kooperation zwischen Eurosport und DAZN ist das Finale auch auf dem Streamingdienst zu sehen. Das bezahlpflichtige Streamingportal überträgt die Partien der French Open online. Im Pay-TV wird das Turnier auf Eurosport 2 und Eurosport 360 gezeigt.

Termine und Modus der French Open 2022 in Paris

Bei den French Open 2022 traten in der ersten Runde der Einzel-Wettbewerbe 128 Spielerinnen und Spieler an. Im Doppel kämpften 64 Teams um die heißbegehrte Trophäe.

Alle Infos zu Terminen und Datum aller Runden bei den French Open 2022 im Überblick: