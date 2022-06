Vom 4. bis 12. Juni 2022 findet in Stuttgart das Tennis-Turnier auf dem Weißenhof statt. Das Turnier gilt als ideales Vorbereitungsturnier für das Grand-Slam Turnier in Wimbledon. Beim Rasen-Turnier „Boss Open“ der ATP Tour 250 gelten Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz und Denis Shapovalov als Favoriten. Spielplan, TV-Übertragung, Spieler und Preisgeld – Alle Infos zum ATP Turnier in Stuttgart 2022 im Überblick.

ATP Stuttgart 2022: Spielplan, Termine und Zeitplan

Die Spieler treten beim ATP Turnier in Stuttgart vom 4. bis zum 12. Juni 2022 an.

Alle Termine des Boss Open im Überblick:

Qualifikation : Samstag, 4. Juni - Sonntag 5. Juni

: Samstag, 4. Juni - Sonntag 5. Juni 1. Runde : Montag, 6. Juni - Dienstag, 7. Juni

: Montag, 6. Juni - Dienstag, 7. Juni Achtelfinale : Mittwoch, 8. Juni - Donnerstag, 9. Juni

: Mittwoch, 8. Juni - Donnerstag, 9. Juni Viertelfinale : Freitag, 10. Juni

: Freitag, 10. Juni Halbfinale : Samstag, 21. Juni

: Samstag, 21. Juni Finale: Sonntag, 12. Juni

Boss Open 2022 live: Übertragung im TV und Stream

Das Tennis-Turnier in Stuttgart wird auf ServusTV zu sehen sein – und das kostenlos im TV und Stream. ServusTV Deutschland überträgt ab dem 06. Juni täglich alle Spiele live und exklusiv im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei ServusTV On. Alle Sendetermine der BOSS Open in Stuttgart 2022 auf ServusTV im Überblick:

Montag 06.06. ab 11:00 Uhr: Hauptfeld

Dienstag 07.06. ab 11:00 Uhr: Hauptfeld

Mittwoch 08.06. ab 11:00 Uhr: Achtelfinale

Donnerstag 09.06. ab 13:00 Uhr: Achtelfinale

Freitag 10.06. ab 11:50 Uhr: Viertelfinale

Samstag 11.06. ab 11:25 Uhr: Halbfinale 1

Samstag 11.06. ab 15:10 Uhr: Halbfinale 2

Sonntag 12.06. 14.55 Uhr: Finale

Matteo Berrettini in Aktion. Der Italiener startet beim ATP-Turnier in Stuttgar.

© Foto: Simon Baker/dpa

Diese Spieler sind in Stuttgart 2022 dabei

Das Tennisturnier in Stuttgart bietet ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Das sind die Spieler bei den Boss Open 2022 in der Übersicht:

Stefanos Tsitsipas (Wild-Card)

Jan-Lennard Struff (Wild-Card)

Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz

Denis Shapovalov

Nikoloz Basilashvili

Lorenzo Sonego

Alexander Bublik

Ugo Humbert

Lorenzo Musetti

Marton Fucsovics

Benjamin Bonzi

Oscar Otte

Marcos Giron

Maxime Cressy

Arthur Rinderknech

Benoit Paire

Daniel Altmaier

Andy Murray

Nick Kyrgios

Die Preisgelder und Siegprämie

Die Tennis-Stars spielen in Stuttgart um ein Preisgeld von insgesamt 769.645 Euro. Die Preisgelder für die verschiedenen Runden beim ATP Turnier in Stuttgart im Überblick:

Preisgelder und Siegprämie beim ATP Turnier in Stuttgart:

1. Runde 7425 €

Achtelfinale 12.150 €

Viertelfinale 20.920 €

Halbfinale 36.105 €

Finale 61.420 €

Sieg 105.290 €

Tsitsipas spielt erstmals beim ATP-Turnier in Stuttgart – Rune sagt ab

Der Weltranglistenvierte Stefanos Tsitsipas schlägt erstmals beim Tennisturnier in Stuttgart auf. Der Grieche hat eine Wildcard erhalten, teilten die Organisatoren mit. Tsitsipas, der in seiner Karriere bisher acht Turniersiege auf der ATP-Tour feiern konnte, führt die vorläufige Setzliste am Weissenhof vor dem Italiener Matteo Berrettini an. Wegen einer Knöchelverletzung hat der dänische Jungstar Holger Rune in Stuttgart abgesagt. Sein Knöchel sei noch geschwollen, nachdem er ihn sich bei den French Open in Paris verdreht hatte, teilte Rune am Freitag auf Instagram mit.