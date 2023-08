Mit-Gastgeber Australien trifft bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland im Spiel um Platz 3 auf Schweden. Die Matildas unterlagen den starken Engländerinnen im Halbfinale mit 1:3 und treffen im kleinen Finale auf die Schwedinnen, die ihrerseits im Halbfinale gegen Spanien mit 1:2 den Kürzeren zogen. Australiens Nationaltrainer Tony Gustavsson war nach der Niederlage im Halbfinale gegen England niedergeschlagen. „Ich hasse es, zu verlieren. Wir sind sehr enttäuscht über die Niederlage“, sagte der Trainer, fügte aber auch an: „Wir haben auch etwas gewonnen: Wir haben das Herz und die Leidenschaft für dieses Spiel in diesem Land gewonnen.“ Vielleicht schaffen die Australierinnen vor heimischen Publikum im Spiel um Platz einen versöhnlichen WM-Abschluss. Die Matildas unterlagen den starken Engländerinnen im Halbfinale mit 1:3 und treffen im kleinen Finale auf die Schwedinnen, die ihrerseits im Halbfinale gegen Spanien mit 1:2 den Kürzeren zogen. Australiens Nationaltrainer Tony Gustavsson war nach der Niederlage im Halbfinale gegen England niedergeschlagen. „Ich hasse es, zu verlieren. Wir sind sehr enttäuscht über die Niederlage“, sagte der Trainer, fügte aber auch an: „Wir haben auch etwas gewonnen: Wir haben das Herz und die Leidenschaft für dieses Spiel in diesem Land gewonnen.“ Vielleicht schaffen die Australierinnen vor heimischen Publikum im Spiel um Platz einen versöhnlichen WM-Abschluss.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels um Platz 3 bei der Frauen-WM zwischen Schweden und Australien im TV und Stream bekommt ihr hier.

Schweden gegen Australien – Frauen-WM, Spiel um Platz 3: Deutsche Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel um Platz 3 zwischen Schweden und Australien findet am Samstag, den 19.08.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 10:00 Uhr deutscher Zeit im Suncorp Stadium in Brisbane. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Schweden, Australien

: Schweden, Australien Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023, Spiel um Platz 3

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023, Spiel um Platz 3 Datum und Uhrzeit : 19.08.2023, 10:00 Uhr MESZ

: 19.08.2023, 10:00 Uhr MESZ Stadion/Spielort : Suncorp Stadium, Brisbane (Australien)

: Suncorp Stadium, Brisbane (Australien) Schiedsrichterin: Cheryl Foster (Wales)

Die Schwedinnen unterlagen in einem spannenden Halbfinale gegen die starken Spanierinnen und wollen sich nun wenigstens Platz 3 sichern.

© Foto: Andrew Cornaga/dpa

Schweden gegen Australien: Übertragung des Spiel um Platz 3 live im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Spiels um Platz 3 bei der Frauen-WM, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Das Spiel um Platz 3 der Frauen-WM zwischen Schweden und Australien wird live im Free-TV übertragen. Fans können das Spiel live und in voller Länge in der ARD verfolgen. Die Übertragung der ARD beginnt um 9:40 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Moderator Claus Lufen führt mit der Expertin Nia Künzer durch die Sendung. Kommentiert wird das Spiel um Platz 3 von Bernd Schmelzer.

Frauen-WM: Wo wird das Spiel um Platz 3 im Stream übertragen?

Für das Spiel um Platz 3 bei der Frauen-WM zwischen Schweden und Australien gibt es einen kostenlosen Stream. Parallel zur Übertragung im Free-TV überträgt die ARD das Spiel live und in voller Länge in seiner Mediathek. Alle Informationen zur Übertragung:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : -

: - Livestream: ARD-Mediathek, ARD-App

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 fanden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizierten sich für das Achtelfinale. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Torschützenliste Fußball-WM der Frauen

Das sind bislang die erfolgreichsten Torschützinnen bei der Frauen-WM 2023:

5 Tore: Hinata Miyazawa (Japan)

4 Tore: Kadidiatou Diani (Frankreich), Amanda Ilestedt (England), Alexandra Popp (Deutschland), Jill Roord (Niederlande)

3 Tore: Ary Borges (Brasilien), Aitana Bonmati (Australien), Jennifer Hermoso (Australien), Lauren James (England), Eugenie Le Sommer (Frankreich), Hayley Raso (Australien), Alba Redondo (Australien), Sophie Roman Haug (Norwegen)

Frauen-WM-Spielplan als PDF zum Download