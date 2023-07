Alexandra Popp ist eine der bekanntesten Fußballspielerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Nun findet mit der ist eine der bekanntesten Fußballspielerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem Popp mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

Die Informationen zu Alex Popp bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Alex Popp

Alle Fakten zu Alexandra Popp auf einen Blick:

Name : Alexandra Popp

: Alexandra Popp Geburtstag : 06.04.1991

: 06.04.1991 Sternzeichen : Widder

: Widder Geburtsort : Witten, NRW

: Witten, NRW Eltern : Andreas und Iris

: Andreas und Iris Geschwister : ein Bruder

: ein Bruder Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,74 m

: 1,74 m Beruf : Fußballerin, zuvor Tierpflegerin

: Fußballerin, zuvor Tierpflegerin Verein : VfL Wolfsburg (seit 2012)

: VfL Wolfsburg (seit 2012) Freund : Patrick

: Patrick Instagram: alex.popp11

Gehalt von Alexandra Popp: Was verdienen Fußballerinnen?

Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Bei VfL Wolfsburg verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen Prämien, die die Spielerinnen für bestimmte Erfolge erhalten. Für den Finaleinzug bei der EM 2022 erhielt jede Spielerin eine Prämie von 30.000 Euro. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Freund und Familie: Das Privatleben von Alexandra Popp

Über das Privatleben von Alexandra Popp ist nicht viel bekannt. Sie hat einen Freund namens Patrick, mit dem sie zusammen in Wolfsburg wohnt. Sehr oft ist er bei den Spielen seiner Freundin im Stadion zu sehen.

Lebenslauf und Karriere von Alexandra Popp

Schon als kleines Mädchen in Nordrhein-Westfalen war Alexandra Popp vom Fußball begeistert. Ihre Jugend verbrachte sie in gemischten Mannschaften, bis sie mit 14 Jahren in ihre erste Frauenfußballmannschaft kam: der 1. FFC Recklinghausen. 2008 wechselte sie zum FCR Duisburg, wo sie ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga feierte. 2012 wechselte sie dann zum VfL Wolfsburg, wo sie noch heute spielt. In Wolfsburg hat sie schon mehrere Titel gewonnen: DFB-Pokal, Champions League und deutsche Meisterschaft hat sie alles schon mehrmals gewonnen.

Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg feiert im Konfetti liegend den Sieg des DFB-Pokals 2016.

© Foto: dpa

Seit 2010 ist Popp in der Frauen-Nationalmannschaft. Wie bei den Männern ist es auch im Frauenfußball üblich, dass man vorher die U-Mannschaften durchläuft: So spielte sie für die U15, U17, U19 und U20. Im Februar 2019 wurde sie zur Kapitänin der Nationalmannschaft berufen. Bei der EM 2022 entwickelte sich Alex Popp zum Superstar: In allen Spielen des Turniers erzielte die Torjägerin mindestens ein Tor. Nur im alles entscheidenden Finale konnte sie wegen einer Muskelzerrung nicht spielen – zum Verhängnis des Teams. Nach 120 Minuten gewannen die Engländerinnen 2:1.

Für Alex Popp hätte es aber auch anders kommen können. Bevor sich ihre Fußball-Leidenschaft in eine Karriere verwandelte, hat Alexandra Popp eine dreijährige Ausbildung zur Tierpflegerin gemacht. Ihre Tierliebe zeigt sich auch noch heute: Auf Instagram posiert sie oft mit ihrem Hund Patch, den sie seit 2018 hat.

