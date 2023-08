England trifft bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland im Finale auf Spanien. Die Lionesses greifen erstmals in ihrer Geschichte nach dem WM-Titel. Nach dem beeindruckenden Sieg gegen Mitgastgeber Australien sind die eiskalten Europameisterinnen im Endspiel gegen Spanien in der Favoritenrolle. "Es ist unglaublich. Es fühlt sich an, als hätten wir schon gewonnen", jubelte Erfolgstrainerin Sarina Wiegman nach dem 3:1-Sieg gegen die Matildas im Halbfinale. Doch die Engländerinnen tun gut daran, sich nicht zu früh zu freuen. Die Spanierinnen überzeugten im ersten Halbfinale gegen Schweden mit einer taktischen beeindruckenden Leistung und sind sicher nicht zu unterschätzen. Spanien steht zum ersten Mal in einem WM-Finale. Fest steht, dass es bei der neunten WM-Auflage einen neuen Weltmeister geben wird. Die bisherigen Titelträger USA (4), Deutschland (2), Norwegen und Japan hatten sich bereits vor dem Halbfinale verabschiedet. Die Lionesses greifen erstmals in ihrer Geschichte nach dem WM-Titel. Nach dem beeindruckenden Sieg gegen Mitgastgeber Australien sind die eiskalten Europameisterinnen im Endspiel gegen Spanien in der Favoritenrolle. "Es ist unglaublich. Es fühlt sich an, als hätten wir schon gewonnen", jubelte Erfolgstrainerin Sarina Wiegman nach dem 3:1-Sieg gegen die Matildas im Halbfinale. Doch die Engländerinnen tun gut daran, sich nicht zu früh zu freuen. Die Spanierinnen überzeugten im ersten Halbfinale gegen Schweden mit einer taktischen beeindruckenden Leistung und sind sicher nicht zu unterschätzen. Spanien steht zum ersten Mal in einem WM-Finale. Fest steht, dass es bei der neunten WM-Auflage einen neuen Weltmeister geben wird. Die bisherigen Titelträger USA (4), Deutschland (2), Norwegen und Japan hatten sich bereits vor dem Halbfinale verabschiedet.

Alle Informationen zur Übertragung des WM-Finales der Frauen-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und England im TV und Stream bekommt ihr hier.

Spanien gegen England– Frauen-WM Finale: Deutsche Uhrzeit, Übertragung

Das Finale der Frauen-WM zwischen Spanien und England findet am Sonntag, den 20.08.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 12:00 Uhr deutscher Zeit im Accor Stadium in Sydney. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Spanien, England

: Spanien, England Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023, Finale

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023, Finale Datum und Uhrzeit : 20.08.2023, 12:00 Uhr MESZ

: 20.08.2023, 12:00 Uhr MESZ Stadion/Spielort: Accor Stadium, Sydney (Australien)

Salma Paralluelo und Spanien haben sich im Halbfinale gegen Schweden durchgesetzt und wollen sich im Finale gegen England zum ersten Mal den Weltmeistertitel sichern.

Frauen-WM Finale: Übertragung von Spanien gegen England live im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des mit Spannung erwarteten Finales bei der Frauen-WM, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Das Finale der Frauen-WM zwischen Spanien und England wird live im Free-TV übertragen. Fans können das Spiel live und in voller Länge im ZDF verfolgen. Die Übertragung des ZDF beginnt um 11:00 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Moderator Sven Voss führt mit der Expertin Kathrin Lehmann durch die Sendung. Mit dabei ist auch die ehemalige Nationalspielerin Kim Kulig. Kommentiert wird das WM-Finale von Claudia Neumann mit der Expertin Josephine Henning.

Frauen-WM: Wo wird das Finale im Stream übertragen?

Für das Finale bei der Frauen-WM zwischen Spanien und England gibt es einen kostenlosen Stream. Parallel zur Übertragung im Free-TV überträgt das ZDF das Frauen-WM-Finale zwischen Spanien und England live und in voller Länge in seiner Mediathek. Alle Informationen zur Übertragung:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : -

: - Livestream: ZDF-Mediathek

Torschützenliste Fußball-WM der Frauen

Das sind bislang die erfolgreichsten Torschützinnen bei der Frauen-WM 2023:

5 Tore: Hinata Miyazawa (Japan)

4 Tore: Kadidiatou Diani (Frankreich), Amanda Ilestedt (England), Alexandra Popp (Deutschland), Jill Roord (Niederlande)

3 Tore: Ary Borges (Brasilien), Aitana Bonmati (Australien), Jennifer Hermoso (Australien), Lauren James (England), Eugenie Le Sommer (Frankreich), Hayley Raso (Australien), Alba Redondo (Australien), Sophie Roman Haug (Norwegen)

Frauen-WM-Spielplan als PDF zum Download