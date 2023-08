Das dritte Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen bei der WM in Neuseeland und Australien hat dem ZDF eine starke TV-Quote beschert. Trotz der eher ungünstigen Übertragungszeit am Donnerstag zur Mittagszeit hatten nach Angaben des ZDF durchschnittlich 8,06 Millionen Menschen das 1:1-Unentschieden des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Südkorea gesehen. Der Marktanteil lag bei 63,5 Prozent. Die stärkste Quote erzielte das zweite Vorrundenspiel gegen Kolumbien mit 10,63 Millionen TV-Zuschauern in der ARD.