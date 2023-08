deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ging es bei der heute gegen Südkorea um den Einzug in das Achtelfinale. Ein Sieg hätte sicher für den Einzug in die K.o.-Phase gereicht. Doch nach dem blamablen 1:1 herrscht Ernüchterung. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist nach der Vorrunde ausgeschieden, auch weil Marokko im Parallelspiel überraschend gegen Kolumbien gewann. Für dieging es bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland Ein Sieg hätte sicher für den Einzug in die K.o.-Phase gereicht. Doch nach dem blamablen 1:1 herrscht Ernüchterung. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist nach der Vorrunde ausgeschieden, auch weil Marokko im Parallelspiel überraschend gegen Kolumbien gewann.

Deutschland scheidet in der Vorrunde der Frauen-WM aus

Die deutschen Fußballerinnen sind erstmals bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde gescheitert und haben nur ein Jahr nach dem EM-Höhenflug für das nächste DFB-Desaster gesorgt. Das nervenschwache Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste sich im abschließenden Gruppenspiel gegen Außenseiter Südkorea mit einem 1:1 begnügen und tritt nach dem frühzeitigen Ende der Jagd nach dem dritten Stern tief enttäuscht die Heimreise an.

"Das ist noch gar nicht zu greifen. Ich kann nicht verstehen, was hier gerade abgeht", sagte die fassungslose Alexandra Popp im ZDF: "Es ist unmöglich, das sofort zu analysieren. Es war über die drei Spiele holprig. Das war nicht unser Anspruch."

Deutschland zu unsicher im Spiel gegen Südkorea

Nach dem Tor durch Sohyun Cho (6.) war der Ausgleichstreffer von Popp (42.) im Brisbane Stadium zu wenig für den Vize-Europameister, weil im Parallelspiel die Schützenhilfe Kolumbiens gegen Marokko (0:1) ausblieb. Damit ereilte die Frauen das gleiche Schicksal wie das Männer-Team bei den Endrunden 2018 und 2022. "Wir waren sehr unkonzentriert und kommen nicht gut ins Spiel. Danach wurde es etwas besser, es ist im Moment aber noch zu wenig", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, in der Pause im ZDF.

Matchfacts zu Deutschland gegen Südkorea

Das Spiel am 3. Spieltag der Gruppenphase zwischen Deutschland und Südkorea fand am Donnerstag, den 03.08.2023, statt. Angepfiffen wurde die Partie um 12:00 Uhr deutscher Zeit im Suncorp Stadium in Brisbane.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Deutschland, Südkorea

: Deutschland, Südkorea Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 Gruppe : H, 3. Spieltag

: H, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.08.2023, 12:00 Uhr MESZ

: 03.08.2023, 12:00 Uhr MESZ Stadion/Spielort : Suncorp Stadium, Brisbane (Australien)

: Suncorp Stadium, Brisbane (Australien) Schiedsrichterin: Anna-Marie Keighley (Neuseeland)

Aus der Traum! Alexandra Popp und die deutschen Frauen müssen bei der WM 2023 die Heimreise antreten.

Deutschland gegen Südkorea: Die DFB-Aufstellung

Mit welcher Aufstellung ging Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das entscheidende Vorrundenspiel gegen Südkorea?

Das war die Aufstellung von Deutschland:

Tor : Frohms

: Frohms Abwehr : Huth, Hendrich, Hegering, Hagel

: Huth, Hendrich, Hegering, Hagel Mittelfeld : Oberdorf, Däbritz, Brand, Bühl

: Oberdorf, Däbritz, Brand, Bühl Angriff: Popp, Schüller

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 finden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dieses läuft vom 5. bis zum 8. August. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

