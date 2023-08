Mit-Gastgeber Australien trifft bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland im zweiten Halbfinale auf England. Während Deutschland nach der Vorrunde früh aus dem Turnier ausgeschieden ist, spielen die Matildas gegen die Engländerinnen um den Einzug in das WM-Finale. Die Australierinnen setzten sich im Viertelfinale in einer spektakulären Partie nach einem 7:6 im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch und sind im eigenen Land zum ersten Mal überhaupt in ein WM-Halbfinale eingezogen. England zog nach einem 2:1-Sieg gegen Deutschland-Schreck Kolumbien in die Runde der letzten vier ein. Während Deutschland nach der Vorrunde früh aus dem Turnier ausgeschieden ist, spielen die Matildas gegen die Engländerinnen um den Einzug in das WM-Finale. Die Australierinnen setzten sich im Viertelfinale in einer spektakulären Partie nach einem 7:6 im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch und sind im eigenen Land zum ersten Mal überhaupt in ein WM-Halbfinale eingezogen. England zog nach einem 2:1-Sieg gegen Deutschland-Schreck Kolumbien in die Runde der letzten vier ein.

Alle Informationen zur Übertragung des Frauen-WM-Halbfinales Australien gegen England im Free-TV und kostenlosem Stream bekommt ihr hier.

Australien gegen England – Frauen-WM, Halbfinale: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Halbfinale zwischen Australien und England findet am Mittwoch, den 16.08.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 12:00 Uhr deutscher Zeit im Accor Stadium in Sydney. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Australien, England

: Australien, England Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023, Halbfinale

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023, Halbfinale Datum und Uhrzeit : 16.08.2023, 12:00 Uhr MESZ

: 16.08.2023, 12:00 Uhr MESZ Stadion/Spielort: Accor Stadium, Sydney (Australien)

Die Weltmeisterschaft gerät immer mehr zu einer australischen Party. Die Matildas erlebten ein nervenaufreibendes Viertelfinale gegen Frankreich. Jetzt wartet Europameister England.

Wer übertragt das Halbfinale Australien gegen England im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des zweiten Halbfinales bei der Frauen-WM, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Das Frauen-WM-Halbfinale zwischen Australien und England wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel live und in voller Länge in der ARD verfolgen. Die Übertragung im ZDF beginnt um 11:05 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Moderator Claus Lufen führt mit der Expertin Nia Künzer durch die Sendung. Kommentiert wird das Halbfinale von Bernd Schmelzer.

Wo wird das Halbfinale Australien - England im Stream übertragen?

Für das Frauen-WM-Halbfinale zwischen Australien und England gibt es einen kostenlosen Stream. Parallel zur Übertragung im Free-TV überträgt die ARD das Spiel live und in voller Länge in seiner Mediathek. Alle Informationen zur Übertragung:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : -

: - Livestream: ARD-Mediathek, ARD-App

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 fanden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizierten sich für das Achtelfinale. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Torschützenliste Fußball-WM der Frauen

Bislang sind 60 von 64 Spielen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 154 Tore gefallen. Das sind bislang die erfolgreichsten Torschützinnen.

5 Tore: Hinata Miyazawa (Japan)

4 Tore: Kadidiatou Diani (Frankreich), Amanda Ilestedt (England), Alexandra Popp (Deutschland), Jill Roord (Niederlande)

3 Tore: Ary Borges (Brasilien), Aitana Bonmati (Australien), Jennifer Hermoso (Australien), Lauren James (England), Eugenie Le Sommer (Frankreich), Hayley Raso (Australien), Alba Redondo (Australien), Sophie Roman Haug (Norwegen)

Frauen-WM-Spielplan als PDF zum Download