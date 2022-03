Es ist endlich soweit! Die Formel-1 WM 2022 startet an diesem Wochenende. Das erste Rennwochenende der neuen Saison wird in Bahrain stattfinden. Am heutigen Freitag, 18. März 2022, startet die WM mit den freien Trainings um 13:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Alle Infos rund um Trainings, Qualifying und Co. findet ihr hier.

Formel-1-Rennen – Bahrain: Strecke, Datum, Uhrzeit und Start

Das Formel-1-Rennen in Bahrain findet am Sonntag, 20. März 2022, um 16:00 Uhr statt. Die Strecke, auf dem das Rennwochenende stattfindet, heißt Bahrain International Circuit. Das Areal hat eine Länge von 5,412 Kilometern. Die maximale Steigung beträgt 3,6 Prozent und das maximale Gefälle 5,6 Prozent. Die Boxengasse ist 417,9 Meter lang und die Start-Ziel-Gerade 1090 Meter. Auf der Rennstrecke gibt es insgesamt 14 Kurven, wovon sechs Links- und acht Rechtskurven sind.

Alle Infos zum Formel-1-Rennen am Sonntag, 20. März 2022, um 16:00 Uhr in Bahrain hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2022

: Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Bahrain

: Großer Preis von Bahrain Grand Prix : 1 von 22

: 1 von 22 Datum : 20.03.2022

: 20.03.2022 Uhrzeit : 16:00 Uhr

: 16:00 Uhr Ort : Bahrain

: Bahrain Rennstrecke : Bahrain International Circuit

: Bahrain International Circuit Streckenlänge: 5,412 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP in Bahrain: Training, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 18.03.2022, um 13:00 Uhr

: Freitag, 18.03.2022, um 13:00 Uhr 2. Training : Freitag, 18.03.2022, um 16:00 Uhr

: Freitag, 18.03.2022, um 16:00 Uhr 3. Training : Samstag, 19.03.2022, um 13:00 Uhr

: Samstag, 19.03.2022, um 13:00 Uhr Qualifying: Samstag, 19.03.2022, um 16:00 Uhr

Samstag, 19.03.2022, um 16:00 Uhr Rennen: Sonntag, 20.03.2022, um 16:00 Uhr

Formel 1 – TV-Übertragung: Großer Preis von Bahrain im Free-TV und Live-Stream?

Wie bereits letztes Jahr, wird die Formel 1 auch in der Saison dieses Jahr nicht mehr vollständig auf RTL übertragen. In Deutschland hält Sky die Exklusiv-Rechte für die Live-Übertragung und wird auch das erste Rennwochenende live und in voller Länge übertragen.

Alle Infos zum Großen Preis von Bahrain:

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 3. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)Toto

