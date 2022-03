Formel 1 2022 startet am Sonntag, 20. März 2022 in Bahrain. Die Saison im Jahr 2021 hat die Spannungslatte extrem hochgelegt. Das erste Rennen derstartet amin. Die Saison im Jahrhat die Spannungslatte extrem hochgelegt. Max Verstappen konnte sich ganz knapp vor Lewis Hamilton den Weltmeisterschaftstitel holen. Alle Formel-1-Fans hoffen dieses Jahr, mit neuen Autos und neuen Teams auf eine mindestens genauso spannende Saison.

Wann gehen die Fahrer diesen Sonntag an den Start?

gehen die Fahrer diesen Sonntag an den Start? Wie sieht die Startaufstellung nach dem Qualifying aus?

aus? Wo wird das Rennen live im TV und Stream übertragen?

wird das Rennen live im TV und Stream übertragen? Alle Infos zum Rennen beim Großen Preis von Bahrain.

Formel-1-Rennen in Bahrain: Strecke, Datum, Uhrzeit und Start

Das Formel-1-Rennen findet am Sonntag, 20. März 2022 um 16:00 Uhr in Bahrain statt. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 216 Km/h düsen die F1-Fahrer diese Woche über den Bahrain International Circuit.

Wann beginnt das Rennen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Strecke und Startzeit im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2022

: Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Bahrain

: Großer Preis von Bahrain Grand Prix : 1 von 22

: 1 von 22 Datum : 20.03.2022

: 20.03.2022 Uhrzeit : 16:00 Uhr

: 16:00 Uhr Ort : Bahrain

: Bahrain Rennstrecke : Bahrain International Circuit

: Bahrain International Circuit Streckenlänge: 5,412 Kilometer

Formel 1 2021 live: Wo wird das Rennen in Bahrain heute im TV und Stream übertragen?

Sky hat mittlerweile Exklusivrechte für die live-Übertragung der Formel 1 in Deutschland. Dadurch ist es nicht mehr möglich das Rennen live im Free-TV, oder einem kostenlosen Live-Stream anzuschauen. Sky ist ein Pay-TV-Sender, für den ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden muss. Auf Sky Sport F1 (HD) werden dann alle Sessions vom Wochenende inklusive Rennen übertragen.

Formel 1 heute: Die Startaufstellung für das Rennen in Bahrain

Sobald die Startaufstellung nach dem Qualifying am Samstag feststeht, werden wir euch darüber hier, in diesem Absatz, informieren. Alle Infos zum Qualifying und den Trainings bekommt ihr in diesem Artikel: