Formel 1 ist zu Gast in England. Weltmeister Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. gehen in Silverstone auf Punktejagd. Das Formel-1-Wochenende beginnt am Freitag, 1.7.2022, mit den ersten freien Trainings. Im Kalender der Formel 1 steht das zehnte Rennen der Saison auf dem Programm.

Zeitplan und Uhrzeit : Alle Termine für den Großen Preis von Großbritannien im Überblick.

: Alle Termine für den Großen Preis von Großbritannien im Überblick. TV-Übertragung: Wo werden Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live übertragen?

Alle Infos zum Formel-1-Wochenende in Silverstone.

Formel 1 Silverstone 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Start

Das Rennwochenende für den Großen Preis von England startet in Silverstone am Freitag, 1. Juli, um 14 Uhr mit dem 1. freien Training. Das 2. Training findet um 17 Uhr statt. Nach einem 3. freien Training am Samstag startet dann mit dem Qualifying um 16 Uhr das erste Renn-Highlight in Silverstone. Das heiß erwartete Rennen findet am Sonntag, 3. Juli, statt.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Silverstone findet ihr hier:

1. Training: Freitag, 1. Juli 2022, ab 14.00 Uhr

2. Training: Freitag, 1. Juli 2022, ab 17.00 Uhr

3. Training: Samstag, 2. Juli 2022, ab 13.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 2. Juli 2022, ab 16.00 Uhr

: Samstag, 2. Juli 2022, ab 16.00 Uhr Rennen: Sonntag, 3. Juli 2022, 16.00 Uhr

Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Red Bull jubelt auf dem Podium mit der Trophäe über seinen Sieg beim Großen Preis von Kanada. Kann der Red-Bull-Pilot auch in England gewinnen?

Formel 1 Silverstone 2022: Alles zum Großen Preis von England

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Silverstone? Alle Infos zum Großen Preis von England im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2022

Rennen: Großer Preis von Großbritannien

: Großer Preis von Großbritannien Grand Prix: 10 von 22

Datum: 3.7.2022

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: Silverstone

Strecke: Silverstone Circuit

Streckenlänge: 5,891 km

Rundenrekord: 1:27,097 (2020, Max Verstappen, Red Bull-Honda)

: 1:27,097 (2020, Max Verstappen, Red Bull-Honda) Kurven: 18

Formel 1 Silverstone live: Die Übertragung im TV und Stream

Sky ist an diesem Formel-1-Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Großbritannien live. Motorsportfreunde können vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Beim Bezahlsender ist diesmal der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock an der Seite von Kommentator Sascha Roos dabei.

Auch im Live-Stream überträgt der Pay-TV-Sender das Wochenende in Silverstone. Hierfür kann die Sky Go App genutzt oder auf ein Sky Ticket zurückgegriffen werden.

F1 in Silverstone: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?

Parallel zur Übertragung auf dem Pay-TV-Sender Sky können Motorsport-Fans den Großen Preis von Großbritannien am Sonntag ohne Zusatzkosten schauen. Das Formel-1-Rennen in Silverstone wird im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender darf insgesamt vier Rennen pro Saison zeigen, der britische Grand Prix ist das zweite nach dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola.

In Silverstone setzt RTL auf sein bewährtes Team um Moderator Florian König, die Kommentatoren Heiko Waßer und Christian Danner sowie Boxengassen-Reporter Kai Ebel. Als Experte wird Ralf Schumacher im Einsatz sein, der für gewöhnlich bei Sky die Rennen analysiert.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 3. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Qualifying am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live bei Sky und RTL

