Am heutigen Freitag, 25.03.2022, geht die Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 mit dem zweiten Rennwochenende in Saudi-Arabien weiter. Beim Großen Preis von Bahrain konnte sich Ferrari letzte Woche den Sieg holen, doch es ist noch alles offen und der Kampf um den Weltmeistertitel lange nicht entschieden. Am heutigen Freitagnachmittag startet das Rennwochenende in Jeddah mit den freien Trainings um 15:00 Uhr und 18:00 Uhr.

Zeitplan beim Großen Preis von Saudi-Arabien: Training, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 25.03.2022, um 15:00 Uhr

: Freitag, 25.03.2022, um 15:00 Uhr 2. Training : Freitag, 25.03.2022, um 18:00 Uhr

: Freitag, 25.03.2022, um 18:00 Uhr 3. Training : Samstag, 26.03.2022, um 15:00 Uhr

: Samstag, 26.03.2022, um 15:00 Uhr Qualifying : Samstag, 16.03.2022, um 18:00 Uhr

: Samstag, 16.03.2022, um 18:00 Uhr Rennen: Sonntag, 27.03.2022, um 19:00 Uhr

Formel-1-Rennen – Saudi-Arabien: Strecke, Datum, Start und Uhrzeit

Das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien findet am Sonntag, den 27. März 2022 um 19:00 Uhr statt. Das Rennen wird auf dem 6,174 Kilometer langen Jeddah Corniche Circuit ausgetragen. Die Rennstrecke ist mit ihrer Länge, nach SPA, die zweitlängste Strecke auf dem Formel 1 Kalender. Außerdem hat die Strecke mit 27 Kurven, die meisten in der Formel 1.

Alle Infos zum Formel-1-Rennen am Sonntag, den 27. März 2022, um 19:00 Uhr in Saudi-Arabien hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2022

: Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Saudi-Arabien

: Großer Preis von Saudi-Arabien Grand Prix : 2 von 22

: 2 von 22 Datum : 27.03.2022

: 27.03.2022 Uhrzeit : 19:00 Uhr

: 19:00 Uhr Ort : Saudi-Arabien

: Saudi-Arabien Rennstrecke : Jeddah Corniche Circuit

: Jeddah Corniche Circuit Streckenlänge: 6,174 Kilometer

Formel 1 – TV-Übertragung: Großer Preis von Saudi-Arabien im Free-TV und Live-Stream

Wie bereits letztes Jahr, wird die Formel 1 auch in der Saison dieses Jahr nicht mehr vollständig auf RTL übertragen. In Deutschland hält Sky die exklusiv-Rechte für die Live-Übertragung und wird auch das erste Rennwochenende live und in voller Länge übertragen.

Alle Infos zum Großen Preis von Abu Dhabi:

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 3. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Formel 1 in Saudi-Arabien: Wer geht als Favorit ins Rennen?

Ferrari erlebte zum Jahresstart eine kleine Wiederauferstehung, Bahrain-Sieger Charles Leclerc und Carlos Sainz hatten das schnellste Auto und den besten Motor. Es ist kaum vorstellbar, dass die Scuderia nach dem Doppelsieg ihren Vorsprung innerhalb einer Woche verliert. Sollte Red Bull jedoch die Probleme mit der Zuverlässigkeit an dem Wagen von Weltmeister Max Verstappen in den Griff bekommen, könnte der Niederländer angreifen.