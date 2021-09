Am heutigen Freitag, den 24.09.2021, gehen die Formel-1-Piloten wieder an den Start. In Sotschi findet der Große Preis von Russland statt, bei dem der Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen weitergeht. In Monza hat der WM-Kampf einen neuen Höhepunkt erreicht. In der 26. Runde nahmen sich die Piloten gegenseitig aus dem Rennen und landeten letztendlich im Kiesbett. Die Formel-1-Fahrer sahen die Schuld nicht bei sich sondern beim Konkurrenten. „Das ist, was passiert, wenn man keinen Platz lässt!“, so der Holländer über Funkspruch zu seinem Team. Der Mercedes-Benz Fahrer sah das alles etwas anders. „Er wollte nicht nachgeben. Er wusste genau, was passieren würde, als er in Kurve 2 gefahren ist. Er wusste, dass er über die Randsteine fahren würde. Und trotzdem hat er es gemacht.“, so der Brite. Daniel Ricciardo holte sich den Sieg in Monza. Der Kampf um WM-Gold ist weiterhin heiß.

Formel-1-Rennen in Sotschi: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Das Formel-1-Rennen in Sotschi findet am 26.09.2021 um 14:00 Uhr. Ein Spektakel bleibt dieses Wochenende höchstwahrscheinlich aus, denn auf dem Sotschi Autodrom ist das Überholen schwierig bis unmöglich. Ein Gedulds- und Strategiespiel erwartet uns.

Alle Infos des Formel-1-Rennens am Sonntag, den 26.09.2021, um 14:00 in Russland hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Russland

: Großer Preis von Russland Grand Prix : 15 von 22

: 15 von 22 Datum : 26.09.2021

: 26.09.2021 Uhrzeit : 14:00 Uhr

: 14:00 Uhr Ort : Sotschi, Russland

: Sotschi, Russland Rennstrecke : Sotschi Autodrom

: Sotschi Autodrom Streckenlänge: 5,848 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP in Russland: Training, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 24.09.2021, um 10:30 Uhr

: Freitag, 24.09.2021, um 10:30 Uhr 2. Training : Freitag, 24.09.2021, um 14:00 Uhr

: Freitag, 24.09.2021, um 14:00 Uhr 3. Training : Samstag, 25.09.2021, um 11:00 Uhr

: Samstag, 25.09.2021, um 11:00 Uhr Qualifying : Samstag, 25.09.2021, um 14:00 Uhr

: Samstag, 25.09.2021, um 14:00 Uhr Rennen: Sonntag, 26.09.2021, um 14:00 Uhr

Formel-1-WM 2021: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Formel 1 Fans fragen sich, ob das Rennwochenende in Russland im Free-TV übertragung wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das gesamte Wochenende wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben.

Der Pay-TV Sender Sky hat sich die Rechte gesichert und überträgt den 15. Grand Prix dieser WM live und in voller Länge.

Alle Infos zum Großen Preis von Russland:

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 3. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Vettel fährt auch nächstes Jahr für Aston Martin

Aston Martin setzt in der Formel 1 weiter auf die Dienste von Sebastian Vettel. Mit den stark veränderten Autos will der Hesse 2022 wieder vorn mitfahren. Somit hat Vettel den Gerüchten um einen Ausstieg aus der Formel 1 ein Ende bereitet und will nächste Saison mit Aston Martin die Spitze angreifen. Am Donnerstag bestätigte der britische Rennstall die Weiterbeschäftigung des viermaligen Weltmeisters. Auch für seinen kanadischen Teamkollegen Lance Stroll geht es 2022 weiter. Der deutsche Pilot geht in seine 16. Formel-1-Saison. „Sebastian ist ein riesiger Gewinn für unser Team“, versicherte Teamchef Otmar Szafnauer. Nur selten hat der Ex-Champion seine Erwartungen in dieser Saison erfüllen können. In der Gesamtwertung ist er nach 14 von 22 WM-Läufen Zwölfter. Die Punkteränge verpasste Vettel ganze Achtmal. In Ungarn wurde er nach einer bravourösen Fahrt auf Platz zwei disqualifiziert. Rang zwei in Baku ist daher sein bisher einziges Podium für Aston Martin.

Mit seinen vier WM-Titeln und 53 Grand-Prix-Siegen ist der Hesse immer noch der zweiterfolgreichste Pilot im aktuellen Fahrerfeld. Sein bislang letzter WM-Triumph liegt allerdings acht Jahre zurück, als er mit Red Bull eine Ära prägte.