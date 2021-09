Das Rennwochenende geht so langsam seinem Höhepunkt entgegen und die Spannung steigt: Am Sonntag, den 26.09.2021 findet das Rennen für den Großen Preis von Russland statt. Heute fand das Qualifying statt – und brachte einen überraschenden Pole-Setter hervor.

Auf der Rennstrecke in Sotschi hat Mercedes seit der Premiere 2014 alle sieben Rennen gewonnen, trotzdem ist Verstappen zuversichtlich, seinen Vorsprung von fünf Punkten in der Gesamtwertung vor dem Briten Hamilton im Mercedes verteidigen zu können. „Egal wo wir sind, wir sind dieses Jahr bisher überall wettbewerbsfähig“, sagte Verstappen: „Ich bin sehr optimistisch, dass wir ein gutes Wochenende haben werden.“

Wann gehen die Fahrer an den Start ?

? Wie sieht die Startaufstellung nach dem Qualifying aus?

nach dem aus? Wo wird das Rennen live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zum Rennen beim Großen Preis von Russland.

Formel 1 Sotschi 2021 – Uhrzeit, Startzeit, Strecke: Wann beginnt das Rennen?

Beim Rennen am Sonntag, den 26.09.2021, wird es besonders auf den Start ankommen. Die ersten Meter am Schwarzen Meer sind für den Rennausgang vermutlich fast so entscheidend wie in Monaco. Denn: Überholen ist für Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. im Autodrom durch den Olympia-Park der Winterspiele von 2014 schwierig bis nahezu unmöglich.

Wann beginnt das Rennen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Strecke und Startzeit im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Russland

: Großer Preis von Russland Grand Prix : 15 von 22

: 15 von 22 Datum : 26.09.2021

: 26.09.2021 Startzeit Rennen : 14:00 Uhr

: 14:00 Uhr Rennort : Sotschi, Russland

: Sotschi, Russland Rennstrecke : Sotschi Autodrom

: Sotschi Autodrom Streckenlänge: 5,848 Kilometer

Formel-1-Start in Sotschi: Die Startaufstellung für den Großen Preis von Russland

Lando Norris hat in einer verrückten Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Russland überraschend seine erste Pole Position geholt. Der Brite verwies mit einer famosen finalen Runde in Sotschi in seinem McLaren Carlos Sainz Junior im Ferrari auf den zweiten Platz. Dritter wurde auf der abtrocknenden Strecke am Samstag sensationell der künftige Mercedes-Pilot George Russell im Williams.

Erst danach reihte sich auf Position vier Superstar Lewis Hamilton ein. Der siebenmalige Weltmeister verpasste die 102. Pole seiner Karriere klar, nachdem er sich bei der Boxeneinfahrt zum Schluss den Frontflügel beschädigt hatte und sich später auf der Strecke noch drehte. Teamkollege Valtteri Bottas schaffte es im zweiten Mercedes nur auf den siebten Platz.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen verzichtete auf der zunächst noch nassen Strecke zu Beginn der K.o.-Ausscheidung auf eine gezeitete Runde. Wegen eines unerlaubten Motorenwechsels muss der 23 Jahre alte Niederländer mit seinem Red Bull ohnehin von ganz hinten starten. Im Klassement hat er fünf Punkte Vorsprung auf Hamilton.

Sebastian Vettel schaffte es nicht unter besten Zehn. Der viermalige Weltmeister belegte in seinem Aston Martin den elften Qualifikationsrang, Mick Schumacher wurde im Haas 17.

Formel 1 heute in Sotschi Ergebnisse des Qualifyings, Startaufstellung, TV-Übertragung – Alle Infos zum Großen Preis von Russland Sotschi

1. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren 1:41,993 Min.;

2. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari +0,517 Sek.;

3. George Russell (Großbritannien) - Williams +0,990;

4. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes +2,057;

5. Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren +2,163;

6. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine +2,211;

7. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +2,717;

8. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin +2,963;

9. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull +3,344;

10. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine +3,872;

11. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin 1:46,573;

12. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpha Tauri 1:46,641;

13. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri 1:46,751;

14. Nicholas Latifi (Kanada) - Williams 1:48,252;

15. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari 1:48,470;

16. Kimi Räikkönen (Finnland) - Alfa Romeo 1:49,586;

17. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) - Haas 1:49,830;

18. Antonio Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo 1:51,023;

19. Nikita Masepin (Russland) - Haas 1:53,764;

20. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull ausgeschieden

Formel 1 2021 live: Wo wird das Rennen in Sotschi heute im TV und Stream übertragen?

Das Rennen live verfolgen können Formel-1-Fans lediglich bei Sky. Somit wird der Große Preis von Russland nicht im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream zu sehen sein. Für den Pay-TV-Sender Sky muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.

Auf Sky Sport F1 (HD) werden dann alle Sessions vom Wochenende inklusive Rennen übertragen.

Im Livestream wird das Rennen in Sotschi zudem von Sky über die SkyGo-App oder ein kostenpflichtiges SkyTicket angeboten.