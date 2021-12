Das große Finale der Formel 1 startet am Sonntag, den 12.12.2021 in Abu Dhabi.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird der Weltmeister eines langen Formel-1 Kalenderjahres gekürt. Die Königsklasse den Rennsports hat uns viele schöne Momente dieses Jahr beschert und nun geht es ein letztes Mal im Jahr 2021 an die Fahrzeuge. Der Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton geht in die Geschichtsbücher ein. Noch nie war eine WM so spannend. Vor dem GP liegen beide Piloten gleich auf. „Wir wollen, dass es fair zu Ende geht. Sie sind gleichauf nach Punkten. Beide können gewinne. Möge der bessere vorne sein. Es wird ein starkes Rennen.“ so Mercedes Teamchef Toto Wolff vor dem Duell in Abu Dhabi.

Formel-1-Rennen in Abu Dhabi: Strecke, Datum, Uhrzeit und Start

Das Formel-1-Rennen findet am Sonntag, den 12.12.2021, um 14:00 Uhr in Abu Dhabi statt. Seit 2009 ist der Yas Marina Circiut Bestandteil des Formel-1 Kalender. Der Kurs liegt auf einer Halbinsel im Arabischen Golf.

Formel 1 2021 live: Wo wird das Rennen in Abu Dhabi heute im TV und Stream übertragen?

Das Rennen live verfolgen können Formel-1-Fans lediglich bei Sky. Somit wird der Große Preis von Abu Dhabi nicht im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream zu sehen sein. Für den Pay-TV-Sender Sky muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.

Auf Sky Sport F1 (HD) werden dann alle Sessions vom Wochenende inklusive Rennen übertragen.

Im Livestream wird das Rennen in Doha zudem von Sky über die SkyGo-App oder ein kostenpflichtiges SkyTicket angeboten.

Formel 1 heute: Die Startaufstellung für das Rennen in Abu Dhabi

Sobald die Startaufstellung nach dem Qualifying feststeht, werden wir euch darüber in diesem Absatz informieren.

Hans Joachim Stuck, früherer Formel-1-Pilot, sieht den Titelkampf in der Königsklasse zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen als „grenzwertig“ an. „Es geht um die WM-Entscheidung – jetzt ist Alarm. Jeder steht unter Hochspannung, was an den Reaktionen der Fahrer und des Managements ganz deutlich wird“, so der 70-Jährige.

Am vergangenen Rennwochenende in Saudi-Arabien hatten sich Hamilton im Mercedes und Verstappen im Red Bull auf der Strecke kaum noch Platz gelassen.

Stuck wünscht sich für das große Finale einen „fairen Zweikampf“, bei dem sich die Fahrer „bis zum Geht-Nicht-Mehr beharken, aber auf eine faire und sportliche Art und Weise“. Schumacher hofft, dass „beide das Rennen zu Ende fahren. Weil theoretisch müsste Max keine Punkte holen, müsste nur dafür sorgen, dass Lewis auch keine kriegt.“ Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Rennsiege, hier liegt Verstappen mit 9:8 vor Hamilton.

Verstappen ist lauf Stuck der „stärkste Fahrer im Feld, wenn man sieht, mit wie viel Konsequenz er beim zweiten Restart in Saudi-Arabien an Hamilton vorbeigezogen ist und wie viel später er dabei gebremst hat – das kann nur er.“ Lewis Hamilton hat laut Schumacher die „besseren Karten“, da der Mercedes im Moment das stärkere Auto sei.